Dinor annonce un feat avec Drake !

Le premier feat du canadien avec un rappeur français ?

Peu de personnes ont la chance d'être assez bon avec les pieds pour tenter une carrière de footeux pro, mais aussi bon avec la voix pour pouvoir prétendre à une carrière de rappeur, en même temps. Dinor RDT, le célèbre rappeur parisien et également joueur du club italien de Sassuolo, vit déjà un rêve éveillé depuis maintenant plus de deux ans. Mais le rêve est apparemment loin d'être terminé puisque le rappeur vient d'annoncer un featuring avec une très grosse pointure du rap US, et pas n'importe laquelle...

On peut même dire que c'est la plus grosse pointure du rap actuel, puisqu'il s'agit de Drake. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Dinor est en train de s'ambiancer avec ses amis dans ce qui ressemble à une cuisine, avec ambiance néons roses. Le tout sur un nouveau morceau inédit, dans lequel on fini par entendre Drake poser son couplet ! En légende du post, Dinor a écrit : "Vous avez reconnu sa voix ? C'est juste incroyable". Pour beaucoup d'internautes, ça l'est : impossible de croire à la collaboration entre Dinor et Drake, si tôt dans la carrière de Dinor.

Cependant, Dinor a déjà fait taire les rageux et ceux qui ne croyaient pas en lui plusieurs fois au cours de sa carrière, en prouvant par exemple à tout le monde que oui, il était bien signé en pro dans un club de foot. Il se pourrait bien que cette fois encore, il prenne tout le game de vitesse avec ce featuring qui serait le premier de l'histoire entre Drake et un rappeur français.