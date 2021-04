Kaza dévoile la tracklist de "Toxic" !

Un album où sont invités Maes, Dinos, ...

Né en 2000, le jeune rappeur Kaza est en train de s'installer comme une figure qui compte dans le rap français actuel, avec sa belle productivité (un projet et une réédition en un an). L'artiste du Val de Fontenay, proche de Gambi, a su se démarquer grâce à la musique qu'il propose, avec cet aspect musical et mélodieux qui fonctionne bien. C'est désormais l'heure de confirmer l'essai avec la sortie de son deuxième projet solo, "Toxic", qui sortira le 30 avril. Un album dont il a décidé de dévoiler la tracklist.

Le projet comptera 18 titres et sera donc assez conséquent. Pour l'aider, Kaza a fait appel aux services de Maes, déjà présent sur son premier album, mais aussi à ceux de Dinos. De grosses attentes pèsent désormais sur les épaules du jeune rappeur puisque son premier album, "Heartbreak Life" avait déjà décroché le disque d'or, et on sait que la marche est haute entre l'or et le platine. En attendant on lui souhaite évidemment de réussir son pari, et on vous donne l'intégralité de la tracklist ci-dessous.

Tracklist de Toxic (sortie : 30 avril)