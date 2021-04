Rakim : son top des rappeurs préférés

La légende a parlé.

On n'entend plus beaucoup parler de Rakim. Légende vivante du rap des années 80/90, notamment grâce au duo qu'il formait avec Eric B, il s'était rapidement mis en retrait de l'industrie et de toute la folie médiatique qui a commencé à entourer le hip-hop à partir de la fin des années 90. Très mystérieux, mystique parfois même, ses prises de parole sont plutôt rares ainsi que ses apparitions, même s'il était remonté sur scène avec Eric B en 2017. Cette fois le taulier a décidé de donner les noms es rappeurs qu'il apprécie, une chose qu'il n'avait jamais faite.

Car Rakim est de l'ancienne école, celle de la compétition, de la rivalité, pas celle des featurings à foison : "des années durant, je me faisais du mal à moi-même parce que j'étais ce genre de mec. Je ne parlais pas trop avec les autres rappeurs. Si c'était le cas, ça se limitait à des échanges très basiques. J'ai tracé une ligne dans le sable et je menaçais quiconque voulant la franchir. C'est tout ce que je savais. Je me suis fait mal des années durant et quand j'ai pris de la maturité, j'ai réalisé que ces frères n'étaient pas des ennemis, alors que je les avais traités comme tels pendant des années", déclarait le rappeur au média "The Chron" lors d'une interview.

Maintenant qu'il n'est plus en guerre contre tout le monde, il ne s'interdit pas de parler des rappeurs qu'il aime bien : "Je suis un très grand fan de hip hop alors j'essaie d'écouter de tout. Kendrick, Cole, Lil Baby, Hit-Boy. Ces frères font de la bonne musique, de bons titres qui captent l'attention des gens. J'essaie d'écouter de tout et de garder une oreille dans la rue". La recette pour ne pas devenir un vieux rageux, servie par Rakim, Messieurs dames !