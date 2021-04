Koba LaD prépare une bombe !

Il travaille sur une nouvelle mixtape.

Préparez-vous à recommencer à bouger vos locks prochainement. Koba LaD a annoncé officiellement qu'il travaillait actuellement sur une mixtape. Il ne nous a pas donné plus de détails hormis le fait que le projet s'annonce lourd.

Quand il s'agit de musique, Koba LaD n'est pas le plus récurrent. Depuis son album "Détail" sorti en octobre 2020, il n'a pas produit de nouveaux projets ou même de singles solo à part un remix "Moonwalking in Calabasas" de DDG. Il a quand même pris le temps de poser sur deux sons ; le premier en featuring avec Hiro, "Quatre secondes" et un autre avec ZKR sur son album "Dans les mains".

Cependant, il a l'air de mettre un point d'honneur à sortir au moins un projet par an depuis le début de son succès. Des morceaux inédits qui ravis ses fans et qui lui permettent de rester dans le game : "VII" en 2018, "L'affranchi" en 2019 et enfin "Détail" en 2020. Dans la logique des choses, il devrait donc sortir un projet cette année. Il travaille sûrement sur sa mixtape, même s'il n'a pas encore choisi de nom ou de date de sortie, d'après ses propres paroles : "elle va péter sa mère la p**e". Du grand Koba la D.

Avec ses deux premiers albums certifiés disque de platine, on s'attend à ce que Marcel Junior Loutarila, de son vrai nom, se surpasse. On a hâte en tout cas de découvrir la tracklist et les featurings qui s'y trouveront. On reste à l'affût.