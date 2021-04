Kanye West prêt à être en couple avec une artiste !

Ye souhaite refaire sa vie avec une femme de son milieu.

Après 7 ans de mariage, Kim Kardashian et Kanye West ont décidé de divorcer. Si la décision a été très difficile à accepter pour le rappeur, il a finalement tourné la page. Il affirme même vouloir côtoyer une artiste.

Le divorce de Kanye West et Kim K a été assez compliqué. Si la procédure se déroule dans les règles et sans aucune objection, cette séparation a été compliquée à encaisser pour le rappeur. Dès qu’il a appris que l’influenceuse voulait stopper leur idylle, il a directement coupé le contact direct avec elle. Il aurait changé tous ses numéros de téléphone et aurait dit à sa future ex-femme : "Tu peux me contacter par l’intermédiaire de ma sécurité". Super l’ambiance !

Mais aujourd’hui c’est un Ye moins rancunier et qui a totalement tourné la page qu’on retrouve. Si le divorce n’a pas encore été prononcé, celui qui va avoir un documentaire sur sa vie sur Netflix est totalement prêt à passer à autre chose sur le plan sentimental.

Selon une source qui se serait confiée au New York Post, le rappeur aurait avoué vouloir s’engager avec une personne créative. Rappelons qu’avant d’entamer sa love story avec Kim, il est sorti avec les mannequins Chanel Iman et Amber Rose, fréquenté Selita Ebanks et la designer Alexis Phifer.

On verra s’il rencontrera enfin la femme qui lui faut ! Et surtout on attend qu'il sorte enfin son album "Donda" maintenant qu'il va mieux ! Rappelons qu'il a reporté la sortie à cause de ses soucis de couple.