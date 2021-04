Freddie Gibbs prépare un album produit par Pharrell, The Alchemist ou encore Hit-Boy !

Ça sent le classique.

Freddie Gibbs n'a pas gagné le Grammy Awards pour l'album rap de l'année avec son opus entièrement produit par The Alchemist, "Alfredo", battu par Nas et "King's Disease", entièrement produit pat Hit-Boy. Mais, le rappeur de l'Indiana n'a pas dit son dernier mot et il est en train de réunir une Dream Team pour produit son prochain projet qu'il annonce lui-même comme l'album de l'année. Dernièrement, il a notamment posté une photo de lui en studio avec Pharrell Williams, rien que ça...

Freddie Gibbs n'a pas peur de le dire, "ce sera un autre album de l'année". Et de préciser :

"Je suis sur le point d’aller travailler avec Pharrell la semaine prochaine. Madlib, Working On Dying, The Alchemist, Sevn Thomas, Hit-Boy, je viens de parler à Mike WiLL Made-It. Ce sera l’album le mieux produit que j’ai jamais réalisé."

Dans l'interview qu'il a donné à Mixmag, le rappeur de l'Indiana présice aussi qu'il avait enregistré un featuring en cachette avec Swae Lee sur une production de Boi-1da. Alors que le magazine lui a demandé le titre de cet album si mystérieux mais qui donne l'eau à la bouche, Freddie Gibbs n'en a rien dit, il a juste précisé que le titre de cet opus comportera trois mots et que l'acronyme de ces mots était "SSS".

Il faudra certainement attendre encore un peu mais si Freddie réussit vraiment à réunir tous les producteurs dont il parle, ça risque d'être un disque très très intéressant. Du coup, on a hâte de pouvoir l'écouter !