DMX : ses streams augmentent de 1000% !

Les fans se sont réfugiés dans sa musique.

Il fallait s'y attendre. Comme pour d'autres rappeurs décédés comme Pop Smoke ou Juice Wrld par exemple, les streams de DMX, disparu le 9 avril dernier, ont littéralement explosé. Ils ont enregistré une hausse de près de 1000% ! Les légendes ne meurent jamais et il était certain que le catalogue conséquence du Dark Man X allait attirer à nouveau les fans. Pour certains, les plus âgés, il y a aussi un aspect nostalgique à ne pas négliger, les plus jeunes ont certainement essayé d'écouter qui était ce DMX dont on leur parlait tant. Quoi qu'il en soit, la musique de DMX va lui survivre et c'est une des rares bonnes nouvelles suite à son décès.

Selon Billboard, les streams de DMX aux Etats-Unis ont grimpé en flèche après sa mort de plus de 928%. MRC Data a enregistré 75,7 millions de streams (audio et vidéo combinés) le 9 et 10 avril contre 7,36 millions le 7 et 8 avril. Le média précise que c'est le morceau "Ruff Ryders" qui a été le plus écouté avec 9,59 millions de streams. Viennent ensuite "X Gon 'Give It To Ya" (5,79 millions, +900%), "Slippin'" (5,52 millions, +53%), "Party Up (In Here)" (5,20 millions,+941%) et "How It's Goin 'Down"avec Faith Evans (3,52 millions, +691%). Mais la mort de DMX a aussi eu un impact sur ses ventes physiques puisque dans le week-end qui a suivi son décès, le Dog a écoulé 101 000 albums contre 9000 vendus entre le 6 et le 8 avril.

Les chiffres concernant la musique de DMX avaient déjà bondi à partir du moment où l'artiste avait été transféré à l'hôpital. Et plus son état devenait critique, plus ses streams s'envoulaient, passant de 3 à 4 millions d'écoutes quotidiennes contre une moyenne de 700 000-un million habituellement.

L'amour du public devrait aussi permettre à l'album posthume de DMX, dont celui-ci a pu terminer l'enregistrement avant sa mort, de battre de nouveaux records quand il sortira. Pour mémoire, rappelons que celui de Juice Wrld avait fait planter l'appli Spotify, ni plus ni moins...