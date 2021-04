Young Thug : "Slim Language 2" arrive !

Young Thug va bientôt lâcher son nouvel album !

Young Thug l’a confirmé lui-même : son label YSL Records va publier l’album "Slime Language 2" très prochainement.

Le moment est enfin venu pour Young Thug de dévoiler son projet "Slime Language 2". Il devrait être lâché sur les plateformes de streaming ce vendredi 16 avril. Il a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram ! Celui qui a retrouvé Lil Wayne en studio a même dévoilé la cover de l’opus. On peut dire que c'est très artistique et recherché. On valide totalement.

Ce n'est pas la peine de chercher, on ne connait pas encore la tracklist et donc les collaborations. Mais qui dit Young Thug dit haut de gamme. Il a déjà travaillé avec les plus grands tels que Gunna, Lil Baby ou encore Lil Uzi Vert.

Il se murmure que l’auteur de "That Go" aurait invité une quinzaine d’artistes de son label Young Stoner Life Records sur la pochette. Il y a donc moyen qu’un grand nombre d’entre eux ait participé à la conception de cette future merveille.

Quoi qu’il en soit, ça promet d’être un album très travaillé. Le succès sera inévitable ! Rendez-vous dans 2 jours pour faire un debrief.

Le moins que l’on puisse dire est que Young Thug fait beaucoup parler de lui dernièrement. Rappelons qu’il a été au coeur d’une polémique. Il avait affirmé que les rappeurs français et anglais est des "bourgeois" ! Des propos qui n’avaient pas du tout plus à Rohff, Sadek, Dosseh ou encore Kaaris.