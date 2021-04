HIBA dévoile son EP sous le signe des astres, "Ce que la lune doit au soleil " !

Découvrez le nouvel EP de HIBA !

Après "14 Lunaire", HIBA est de retour avec un nouvel EP, toujours placé sous le signe des astres : "Ce que la Lune doit au Soleil".

Amor & Isma, les deux frères qui forment ce groupe sont différents et complémentaires comme la lune et le soleil. Ils nous présentent un projet de six titres riche, créatif et inclassable, qui mélange leurs multiples influences musicales.

Le duo HIBA est né en 2019. Les deux frères strasbourgeois, Amor et Isma, sont réunis par une passion commune, le rap. Leur univers musical est à l’image de leurs origines et de leurs parcours, hétéroclite. La liberté artistique du groupe permet d’explorer des sonorités nouvelles et originales.

"Chief Keef", leur hit personnel, figurant sur l’EP "14 Lunaire" reçoit des retours très positifs, et cumule actuellement plus de 30 000 vues sur YouTube. En indépendance totale, les précédents EP du groupe étaient parvenus à attirer l'oreille des playlists, (Le Code sur Apple Music, R&Bae sur Spotify) et des auditeurs (+500 000 streams). Les clips de HIBA mettent parfaitement en avant l'univers décalé et unique du groupe comme "J'arrive", "Le Palier" et "JBV/ Chief Keef".

L’alchimie entre Amor et Isma fonctionne, même s’ils possèdent leurs identités musicales propres. Dans leurs morceaux, les visions se confrontent et les mélodies s’épousent. La douceur et la mélancolie inhérentes à Amor répondent alors au pragmatisme et au regard désabusé d’Isma.

HIBA exploite avec brio sa dualité créative avec ce nouvel EP "Ce que la lune doit au soleil "!

Découvrez le nouvel EP de HIBA, dès maintenant sur Générations : https://hiba.fanlink.to/Ce-que-la-Lune-doit-au-Soleil