Damso continue de semer des indices

Tout est "enfin terminé".

S'il laisse le mystère planer au maximum, Damso semble enfin prêt pour les prochaines échéances. Dès le 28 avril ? Avec quel projet ? Un album ? Un titre ? Toujours est-il qu'il vient de confier dans sa story Instagram que tout cela était "enfin terminé".

Encore une fois, le rappeur de Bruxelles reste sibyllin parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui est enfin terminé. On ne connaît pas la nature de son projet, ni sa date de sortie même si tous les indices indiquent qu'il se passera sans doute quelque chose le 28 avril car toutes les rumeurs, la plupart alimentées directement par Dems en personne d'ailleurs, indiquent cette date comme celle où il livrera sans doute de la nouvelle musique. Mais Damso ne s'ouvrira pas clairement sur ses intentions, il préfère laisser le mystère entier et total.

Même quand il a sorti un inédit il y a quelques jours, il l'a fait par surprise. "J'avais juste envie d'écrire" est d'abord apparu sur YouTube avant d'être disponible sur les plateformes de streaming. Et preuve que Damso est très attendu, le titre compte 2,2 millions de vues sur YouTube à l'heure où ces lignes sont écrites.

Il faut dire que le rappeur sait y faire pour susciter l'attente de son public, entre non-dits, indices à décrypter ou phrases laissées en suspens. A ce petit jeu, Damso est très fort et entraîne tout son public qui prend un certain plaisir à cette "chasse aux trésors".

Enfin, celle-ci devrait bientôt prendre fin puisque la révélation devrait avoir lieu le 28 avril prochain. A moins que Dems ne nous fasse un nouveau contre-pied ? Avec lui, rien n'est impossible...