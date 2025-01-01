News - Retrouvez tous les articles Musique - Generations

A la une !
Sadek et Babs règlent leurs comptes et s'allument à propos de…
Dans plusieurs longs messages postés sur les réseaux sociaux, Sadek a directement…
Pour Orelsan, "Le combat continue" d'Ideal J est le plus grand album de rap français : "tout ce qu'il dit, ça me..."
Lors d'une récente interview, Orelsan a désigné le deuxième album d'Ideal J comme le plus grand album de rap français de tous les temps.
Niska vient d'annoncer son Stade de France avec un teaser qui a mis le feu aux réseaux
Le chef des Charo, Niska, va bientôt mettre le feu au Stade de France lui aussi.
Le retour des collectifs dans le rap : pourquoi ça marche ?
Les rappeurs ne veulent plus avancer seuls. Crews, collectifs, squads : l’esprit de groupe revient au centre du game. Et ce n’est pas un hasard.
La drill française : fin de cycle ou vraie renaissance ?
En 2025, la drill n’est plus ce tsunami qui a bouleversé le rap français. Pourtant, le mouvement refuse de mourir. Entre essoufflement et mutation, où en est réellement la scène drill ?
Damso vient d'annoncer un nouveau projet pour 2026 en pleine cérémonie : "je vous dis à l'année prochaine"
Damso a donné rendez-vous à ses fans l'année prochaine, car il pense sortir un nouveau projet, alors qu'il avait affirmé que "Beyah" serait son dernier album.
Rhythm + Waves, le plus grand festival de rap et d'électro en Europe, dévoile sa programmation avec Gunna, Gazo, La Mano 1.9,...
Rhythm + Waves va faire sa première édition sur la plage de Praia Da Rocha au Portugal, avec une programmation qui va faire pâlir la concurrence.
Drake : son morceau "Slide in (K9)" avec Playboi Carti fuite en intégralité sur le web, "ICEMAN" en approche ?
Drake semble tout faire pour retarder le plus possible la sortie de "ICEMAN", mais les morceaux finissent par sortir quand même.
Le rap féminin n’a jamais été aussi fort : les artistes qui mènent la révolution.
En 2025, les rappeuses ne prennent plus leur place : elles redéfinissent complètement les règles du game. Une nouvelle ère s’impose.
Comment les rappeurs français explosent à l’international en 2025
Le rap français traverse les frontières comme jamais. Entre stratégies digitales, collaborations internationales et esthétiques globalisées, une nouvelle ère s’ouvre.
Le rôle des YouTubeurs dans la promotion du rap
YouTubeurs, streamers, créateurs : ils sont devenus indispensables. Le rap français ne se promeut plus seulement via les médias traditionnels… mais sur Twitch et YouTube.
PLK s'ajoute à la programmation des Ardentes 2026
Polak rejoint la programmation de ce qui va être un des plus gros line-up rap de l'année 2026.
PNL continue à battre tous les records avec "Deux Frères", qui dépasse les 2 milliards de streams sur Spotify
L'album "Deux Frères" vient de dépasser un seuil mythique sur Spotify, et aussi de faire tomber un nouveau single de diamant pour PNL.
Aya Nakamura, Future et les Black Eyed Peas à l'affiche des Ardentes 2026
Le festival Les Ardentes nous prépare encore du très sale pour l'année 2026, avec de grosses stars au programme.
A$AP Rocky confirme que "Don't be dumb" va sortir cette année, en 2025
Alors on ne demande qu'à croire A$AP Rocky, mais franchement, plus les jours passent, plus on pense qu'il ment.
NBA Youngboy menace NLE Choppa dans son diss track "Zero IQ Freestyle"
Il fallait s'y attendre de la part de NBA Youngboy : quand on l'attaque, il répond.
Young Dolph : le top 7 de nos sons préférés du "King Of Memphis"
Déjà 4 ans que Young Dolph a été assassiné, mais son empreinte sur le rap US reste palpable.
Beatmakers : ces producteurs qui deviennent les nouvelles stars du rap français
Derrière chaque tube, un artisan discret...
Le rap dans Nouvelle École : l’émission qui relance les carrières
Depuis plusieurs saisons, ce show sur Netflix n’est plus un simple concours : il transforme les trajectoires des rappeurs émergents. Comment et pourquoi ?
Orelsan se hisse directement à la 1ᵉʳᵉ place avec « La fuite en avant »
Orelsan frappe très fort avec son album "La fuite en avant" ! Un projet très bien accueilli par les fans, comme le démontrent les chiffres.