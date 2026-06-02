Nike et Jacquemus collaborent avec l'Equipe de France en marge de la Coupe du Monde

Une collaboration exclusive et inattendue vient de voir le jour entre Nike, Jacquemus, et l'Equipe de France de football, juste avant le début de la Coupe du Monde.

C'est bientôt l'heure du début de la Coupe du Monde 2026 de football, une compétition attendue par tous les amoureux du ballon rond, même si les circonstances entourant la compétition sentent de plus en plus mauvais avec les USA qui veulent interdire les supporters de certains pays. Forcément, comme la Coupe du Monde approche, les équipementiers multiplient les annonces autour de nouvelles collections et cette semaine, c'est Nike qui prend tout le monde par surprise grâce à cette collaboration avec Jacquemus et l'Equipe de France.

Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Jacquemus est une marque française de prêt-à-porter très haut de gamme, qui existe depuis 2009 et qui est devenue extrêmement populaire ces dernières années. La marque a décidé de briser les codes actuels de la mode, et ils le montrent une fois de plus en collaborant avec Nike, pourtant assez loin de leur univers à première vue. Et là où ça devient encore plus étonnant, c'est que cette collab se fait autour de l'Equipe de France de Football, avec une collection un peu vintage, qui est très fidèle à l'univers des Bleus.

Plusieurs pièces sont vraiment très belles, qu'on se le dise : des polos manches longues, des maillots des Bleus retravaillés, des vestes zippées, tout ça avec des cols très réussis et des couleurs qu'on aime beaucoup. En plus, tout ça est officiel, porté par les joueurs de l'Equipe de France comme Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé. La collection sera apparemment disponible à partir du 11 juin, et on imagine que ça va avoir un sacré succès. En même temps, quitte à payer un maillot des Bleus plus de 150 balles, autant que ce soit un modèle rare !