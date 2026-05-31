Uber passe en mode "Tokyo Drift" avec son nouveau service au Japon !

Alors que la culture du drift est toujours aussi présente au Japon, Uber vient de lancer un service spécialisé, dont les vidéos risquent de devenir virales sur les réseaux sociaux !

Si on devait faire un classement des meilleurs films "Fast & Furious", l'épisode qui se déroule au Japon, "Tokyo Drift", serait probablement en haut de la liste. Peut-être pas à la première place, mais pas loin. Car si les personnages ont tous un charisme proche de l'endive, le reste, en revanche, en met plein les yeux : les paysages, les couleurs des voitures, et surtout le drift. Une discipline qui est née au Japon, qui fait même partie de la culture, et qui va s'inviter dans le nouveau service proposé par Uber : Uber Drift.

On le sait, les japonais maîtrisent l'art du drift, qu'ils ont créé en raison des routes assez étroites chez eux, notamment en montagne. Et l'entreprise Uber a eu la bonne idée de se dire qu'il fallait faire découvrir ça aux touristes. Le concept est simple, et il se passe à Tokyo : à partir du 1er juillet, vous aurez la possibilité de vous faire ramasser par un Uber Black, qui vous emmènera directement sur le célèbre circuit Twin Mobara pour une séance dans une voiture pilotée par un pro du drift, qui vous fera découvrir l'art du dérapage. On vous conseille de bien vous accrocher, car la première fois que vous êtes dans un véhicule en drift à haute vitesse, ça fait bizarre au ventre.

L'expérience comprend donc un aller-retour depuis Tokyo en Uber Premium, avec des tarifs qui seraient autour de 160 euros pour 4 personnes, ce qui n'est finalement pas si cher pour des sensations aussi fortes. On espère aussi que la bande-son sera au rendez-vous dans la voiture, car difficile de se plonger dans l'univers de "Tokyo Drift" sans les incroyables musiques qui ambiançaient le film !