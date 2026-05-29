Call Of Duty : Modern Warfare 4 se dévoile dans un trailer de malade

Le nouvelle opus de la célèbre franchise Call Of Duty sortira en fin d'année 2026 mais en attendant, ils viennent de révéler un trailer de fou furieux pour nous faire patienter.

Il fait partie des franchises de jeux vidéos les plus vendues de tous les temps : on parle évidemment de Call Of Duty. Un jeu qui pouvait à lui seul justifier l'achat d'une console, notamment pour la Xbox 360 ou la PS3 à l'époque, et qui a rencontré un succès incroyable partout dans le monde. Il est aussi un des jeux les plus cités dans les textes de rap, grâce à son univers guerrier. Pas mal critiquée depuis quelques années, la franchise semble s'offrir une seconde jeunesse avec la sortie annoncée de "Call Of Duty : Modern Warfare 4", dont le trailer vient d'être dévoilé.

Comme très souvent avec Call Of Duty, le trailer est impressionnant. Les américains savent y faire, lorsqu'on leur demande de rendre quelque chose épique et spectaculaire, et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce teaser vidéo de presque 3 minutes. On y voit des séquences qui semblent se dérouler en Corée du Sud, avec une attaque de missiles qui semble venir du pays voisin, la Corée du Nord. On reconnait aussi une séquence de course poursuite qui a lieu dans Paris avec un clin d'oeil à la map Resistance, une des plus cultes de la franchise, ainsi qu'un combat au couteau contre Ghost, reconnaissable à son célèbre masque.

L'ambiance du trailer est très sombre et d'après les premières informations, on se dirige donc vers un Call Of Duty dont la plupart de l'intrigue se concentrera sur la Corée, mais s'élargira vite au reste du monde puisque le conflit va évidemment déstabiliser l'ordre mondial. Depuis, d'autres informations concernant le jeu ont pu fuiter, notamment au niveau des armes et des mécaniques : plus d'omni-mouvement, la mécanique présente dans les deux précédents "Black Ops", et le retour du recul visuel sur les armes comme on avait pu le voir à l'époque de Modern Warfare 2 (2022).

Un mode "extraction shooter" semble lui aussi au programme, en réaction à l'immense succès d'Arc Raiders en début d'année, et le prix de Call Of Duty : Moderne Warfare 4 sera de 79,99 euros au lancement. Il ne sera a priori pas présent sur le game passe dès son lancement, le 23 octobre 2026. On a hâte de voir ce que ça va donner, et vous ?