Travis Scott relance les Nike Total 90 avec une collection Cactus Jack ultra nostalgique

Travis Scott continue d’explorer les archives de Nike avec une nouvelle collection inspirée des mythiques Total 90, silhouettes emblématiques du football des années 2000.

Travis Scott transforme une icône du foot en objet streetwear

Après les Jordan, les Air Max ou encore les Dunk, Travis Scott poursuit son partenariat XXL avec Nike en s’attaquant cette fois à un modèle culte pour toute une génération : les Nike Total 90. Véritable référence du football des années 2000, la silhouette revient aujourd’hui dans une version revisitée par l’univers Cactus Jack, mélangeant nostalgie sportive et esthétique streetwear moderne.

Longtemps associées aux terrains de foot et aux stars comme Wayne Rooney ou Luis Figo, les Total 90 connaissent depuis plusieurs mois un énorme retour dans la mode urbaine. Nike profite clairement de cette tendance rétro footballcore, et Travis Scott semble être le choix parfait pour remettre ce modèle iconique au centre de la hype.

Une collection qui mélange football Y2K et univers Cactus Jack

Les premières images dévoilées montrent plusieurs déclinaisons de la Nike T90 x Cactus Jack, avec des matériaux premium, des détails vintage et une approche beaucoup plus lifestyle que performance. On retrouve les éléments graphiques emblématiques des Total 90, notamment la construction massive et les inspirations football des années 2000, retravaillés avec les codes visuels propres à Travis Scott.

La collection devrait également inclure des pièces apparel et accessoires autour de cet univers football rétro, confirmant l’influence grandissante du “blokecore” et de l’esthétique football vintage dans la mode actuelle. Travis Scott continue ainsi de transformer des références sportives historiques en véritables objets culturels et fashion.

Nike mise toujours sur Travis Scott pour dominer la culture sneakers

Chaque collaboration entre Travis Scott et Nike devient un événement mondial, capable de générer des files d’attente virtuelles gigantesques et une explosion des prix sur le marché secondaire. Avec cette collection T90 Cactus Jack, Nike ne cible pas uniquement les sneakerheads, mais aussi toute une génération qui a grandi avec le football des années 2000.

Cette stratégie confirme aussi le retour très fort des inspirations football dans la sneaker culture actuelle. Entre adidas, Puma et Nike, les marques réinvestissent massivement cet imaginaire rétro lié aux maillots vintage, aux crampons iconiques et aux silhouettes techniques devenues tendances dans la rue.