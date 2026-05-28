Le nom de Moha La Squale refait une nouvelle fois surface dans les rubriques judiciaires. Le rappeur parisien a récemment été placé en garde à vue dans une affaire liée à des violences conjugales, alors qu’il avait déjà été condamné dans plusieurs dossiers similaires ces dernières années.

Une nouvelle affaire qui relance les accusations autour du rappeur

Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, Moha La Squale aurait été interpellé à Paris dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés de violences conjugales.

Depuis plusieurs semaines déjà, des tensions auraient émergé dans l’immeuble où réside Moha La Squale. D’après plusieurs témoignages transmis à la copropriété, certains habitants dénonceraient un climat devenu particulièrement pesant au sein de la résidence.

Le rappeur serait notamment accusé de provoquer régulièrement des nuisances dans les parties communes : consommation de cannabis dans les escaliers, bruit tard dans la nuit, altercations verbales avec certains voisins ou encore comportement jugé insistant envers plusieurs femmes de l’immeuble. Certains résidents affirment également qu’il aurait parfois bloqué le passage dans le hall de l’entrée en restant assis devant les marches.

Toujours selon ces témoignages, sa compagne aurait aussi rencontré des difficultés pour entrer dans l’immeuble. Il lui aurait à plusieurs reprises refusé l’accès via l’interphone, la contraignant à solliciter les voisins, parfois en pleine nuit.

Un autre incident aurait eu lieu le 9 mai dernier. Ce jour-là, plusieurs objets auraient été jetés depuis une fenêtre de l’appartement, dont une chaise, nécessitant l’intervention des secours. Une vidéo relayée par le militant Yohan Pawer avait d’ailleurs largement circulé sur les réseaux sociaux après les faits

Cette nouvelle procédure intervient alors que le rappeur est déjà au cœur de nombreuses affaires judiciaires depuis 2020. À cette période, plusieurs anciennes compagnes avaient porté plainte contre lui, évoquant notamment des violences physiques, des menaces, des agressions sexuelles ainsi que des faits de séquestration.

Au fil des années, l’artiste originaire du 20e arrondissement de Paris a vu son image fortement se dégrader malgré le succès rencontré dans le rap français avec son album Bendero. Les accusations relayées sur les réseaux sociaux puis devant la justice avaient notamment lancé le mouvement #BalanceTonRappeur dans le milieu du rap francophone.

Un parcours judiciaire déjà très chargé

L’affaire actuelle vient s’ajouter à une longue série de procédures concernant le rappeur. En 2024, Moha La Squale avait déjà été condamné à plusieurs années de prison, dont une partie ferme, pour des faits de violences conjugales, menaces de mort et séquestration visant plusieurs de ses ex-compagnes.

Durant les différentes enquêtes, le rappeur a toujours contesté les accusations portées contre lui, affirmant à plusieurs reprises n’avoir jamais exercé de violences sur des femmes.

Cette nouvelle garde à vue pourrait désormais relancer l’attention médiatique autour de son dossier judiciaire, alors que son nom reste associé à l’une des affaires les plus marquantes du rap français de ces dernières années.