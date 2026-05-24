Molly Santana explose aux côtés de Drake et Future sur "Ran To Atlanta"

Encore peu connue du grand public il y a quelques mois, Molly Santana s’impose aujourd’hui comme l’un des nouveaux visages les plus prometteurs du rap américain. Grâce à sa participation remarquée sur "Ran To Atlanta", le morceau événement de Drake et Future, la rappeuse californienne franchit un cap majeur dans sa carrière.

Le morceau "Ran To Atlanta" est rapidement devenu l’un des événements rap de ce mois de mai 2026. Porté par le retour très attendu de Drake et Future sur un même titre, le morceau attire également l’attention grâce à la présence de Molly Santana, jeune artiste en pleine ascension.

Dévoilé sur l’album Iceman de Drake, le titre connaît un démarrage impressionnant sur les plateformes de streaming. Selon The Source, le morceau a atteint plus de 10,8 millions d’écoutes dès son premier jour sur Spotify avant de grimper à la première place d’Apple Music aux États-Unis.

Drake, Future and Molly Santana’s "Ran to Atlanta" has reached #1 on US Spotify 📈 https://t.co/6FhJKQyFeo — Kurrco (@Kurrco) May 17, 2026

Originaire de Californie et influencée par la scène rage, le punk et la trap expérimentale, l’artiste s’était déjà construit une réputation dans les sphères alternatives du rap américain avant cette exposition mondiale. Âgée d’une vingtaine d’années, Molly Santana s’est d’abord fait connaître sur internet grâce à son univers visuel très marqué, mêlant mode alternative, culture japonaise et influences punk. Avant de se consacrer pleinement à la musique, elle avait même étudié la mode au Japon.

Drake stamps Molly Santana as the biggest in the game 🔥



"Molly Santana, biggest in the game, are you guys f*cking dumb?" pic.twitter.com/kobk3Tdjra — Kurrco (@Kurrco) May 17, 2026

Son arrivée sur un morceau réunissant deux poids lourds comme Drake et Future confirme aussi l’évolution actuelle du rap américain, où les artistes émergents issus des scènes underground accèdent de plus en plus rapidement au grand public grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de streaming.

Drake’s ‘Ran To Atlanta’ featuring Future and Molly Santana currently projected to debut No. 1 on the Billboard Hot 100.



• It would give Molly Santana her first Billboard Hot 100 entry and first No. 1.”



• It would mark Drake’s 14th career No. 1, breaking Michael Jackson’s… pic.twitter.com/R8gdfYhroJ — FearBuck (@FearedBuck) May 17, 2026

Le titre « Ran To Atlanta » symbolise également la réconciliation musicale entre Drake et Future après plusieurs tensions évoquées dans le milieu du hip-hop ces dernières années.

Selon les premières estimations relayées par plusieurs médias spécialisés, le morceau pourrait débuter directement à la première place du Billboard Hot 100. Une performance qui offrirait à Molly Santana sa toute première entrée dans le classement américain.