21 Savage célèbre la réussite de plus de 800 jeunes d’Atlanta à son programme d’éducation financière

Le rappeur et philanthrope 21 Savage a organisé une cérémonie de remise de certificats à Atlanta pour les participants de son programme « Bank Account Financial Literacy ». Depuis huit ans, cette initiative vise à transmettre aux jeunes issus de quartiers populaires les bases de la gestion financière, de l’épargne et de l’entrepreneuriat.

À Atlanta, 21 Savage poursuit son engagement en faveur de la jeunesse. L’artiste récompensé aux Grammy Awards a récemment participé à la cérémonie de fin de programme du "Bank Account Financial Literacy Program", organisée au sein du lycée Martin Luther King Jr. High School. L’événement marquait la huitième édition de cette initiative éducative portée par sa fondation Leading By Example Foundation.

Plus de 800 élèves, du primaire au lycée, issus de sept établissements scolaires de la région, ont pris part au programme. En partenariat avec Wealthy Habits et le district scolaire du comté de DeKalb, les participants ont suivi des ateliers interactifs de 90 minutes consacrés au budget, à l’épargne, au crédit bancaire et à la gestion de l’argent.

La cérémonie a également donné lieu à plusieurs échanges avec des professionnels et personnalités inspirantes. Le linebacker des Cleveland Browns, Jerome Baker, ainsi que des experts du secteur financier et entrepreneurial, ont partagé leurs expériences avec les jeunes participants.

Créé en 2018 après le succès du titre "Bank Account", le programme de 21 Savage s’est progressivement développé à l’échelle nationale grâce à des partenariats avec plusieurs organisations, dont Chime et Get Schooled. Au-delà de la sensibilisation financière, l’initiative propose aussi des bourses d’études et des opportunités d’insertion professionnelle pour les adolescents issus de communautés défavorisées.