Charo, Banger, Matrixer : la rue s'invite dans Le Petit Robert 2027

Le Petit Robert a dévoilé les mots qui feront leur entrée dans l'édition 2027 du dictionnaire, et on y retrouve pas mal de mots venus directement de la street et du rap français.

C'est le même rituel chaque année, à peu près à la même période : les dictionnaires comme Le Petit Robert ou le Larousse dévoilent la liste des mots qui auront droit à leur définition, et qui entrent donc officiellement dans la langue française. Non pas qu'on attende après les dictionnaires pour utiliser ces mots régulièrement, mais ça fait plaisir de voir que ces nouvelles évolutions de la langue sont notées par des gens très sérieux. Et cette année, on retrouve pas mal de mots dans les nouvelles éditions des dictionnaires, comme Matrixer, Banger et Charo.

Pour Le Petit Robert, qui sort son édition 2027 ce mois-ci, ce sont 150 nouveaux mots qui auront droit à leur définition dans le célèbre dictionnaire. Et parmi ces 150 mots, on trouve des termes utilisés depuis très longtemps dans le rap, dans la rue, sur les réseaux sociaux, parmi toute la jeunesse de manière générale. Notamment "Charo", le terme popularisé par Niska dès son début de carrière, qui est défini de la manière suivante :

Homme à la recherche de multiples aventures amoureuses.

Une définition qui colle assez bien au terme, on peut le dire. Mais ce n'est pas le seul terme à intégrer le dictionnaire qui nous vient du rap game. On y retrouve notamment le mot "Banger", qui est défini comme un "morceau de musique entraînant, jouissif". Ici, on n'est pas forcément d'accord avec la définition, même si elle est en partie vraie. Mais à la base, le terme était utilisé pour désigner des morceaux, principalement de trap, qui étaient bien agressifs et dégageaient une énergie de ouf, sans forcément être très entraînants. Mais l'évolution du game étant ce qu'elle est (toujours plus de mélo, de morceaux pour faire des chorégraphies sur TikTok), on peut comprendre le "pourquoi" de la définition.

Enfin, dernier terme qui nous vient directement du game, "Matrixer", dont la définition est plutôt exacte : "Conditionner quelqu'un de sorte qu'il n'utilise plus son libre-arbitre". On trouvera aussi dans Le Petit Robert 2027 le mot miskine, utilisé depuis longtemps par beaucoup de gens. Bref, année après année, la rue continue à s'inviter dans le dictionnaire, et ça fait plaisir !