NBA : le joueur des Memphis Grizzlies Brandon Clarke est mort à seulement 29 ans

Le monde du basketball est sous le choc après l’annonce du décès brutal de Brandon Clarke. L’intérieur des Memphis Grizzlies, apprécié pour son énergie et son rôle majeur dans la franchise du Tennessee, est mort à l’âge de 29 ans. Les circonstances exactes de son décès restent encore floues.

Terrible nouvelle pour la NBA. Les Memphis Grizzlies ont annoncé la mort de leur joueur Brandon Clarke à l’âge de 29 ans. La franchise américaine a confirmé l’information dans un communiqué particulièrement émouvant, sans préciser officiellement les causes du décès.

Drafté en 2019 après son passage remarqué à Gonzaga, Brandon Clarke avait effectué l’intégralité de sa carrière NBA à Memphis. Rapidement devenu l’un des joueurs les plus appréciés du vestiaire, il s’était imposé grâce à son énergie défensive, son explosivité et son rôle clé dans la rotation des Grizzlies aux côtés de Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Dans son communiqué, Memphis a rendu hommage à « un coéquipier exceptionnel et une personne encore meilleure », soulignant l’impact humain du joueur dans la communauté locale. Plusieurs figures de la NBA, dont le commissionnaire Adam Silver, ont également exprimé leur émotion après l’annonce de sa disparition.

Selon plusieurs médias américains, une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les circonstances exactes du décès. Brandon Clarke aurait été retrouvé inconscient dans une résidence de la San Fernando Valley, en Californie, après un appel aux secours lundi soir. Les secours du Los Angeles Fire Department l’auraient déclaré mort sur place.

Certaines sources américaines évoquent désormais la piste d’une possible overdose. Des éléments liés à la drogue auraient été retrouvés sur les lieux, même si aucune conclusion officielle n’a encore été rendue publique par les autorités. Une autopsie doit permettre de déterminer les causes exactes du décès.

Ces dernières semaines, Brandon Clarke traversait déjà une période compliquée. Freiné par plusieurs blessures, il n’avait disputé que deux matchs lors de la saison 2025-2026. Début avril, il avait également été arrêté dans l’Arkansas dans une affaire liée à des accusations de possession et de trafic de substances contrôlées.

Né à Vancouver au Canada, Brandon Clarke laisse derrière lui l’image d’un joueur travailleur, apprécié dans toute la ligue pour sa discrétion et son professionnalisme. En sept saisons NBA, il avait notamment été sélectionné dans la NBA All-Rookie First Team en 2020, confirmant très tôt son immense potentiel.