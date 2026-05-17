5 chorégraphes qui façonnent les performances des stars du rap et du hip-hop

Derrière les shows millimétrés des plus grandes stars du rap se cachent des chorégraphes devenus essentiels à l’identité visuelle des artistes. Des tournées mondiales aux clips viraux, ces créateurs imposent leur style et redéfinissent la performance scénique dans le hip-hop moderne.

1. Parris Goebel

Impossible de parler de chorégraphie urbaine sans évoquer Parris Goebel. La créatrice du collectif ReQuest Dance Crew a travaillé avec Rihanna, Justin Bieber, Jennifer Lopez ou encore Beyoncé. Son style ultra-énergique mêlant dancehall, hip-hop et attitude street a révolutionné les performances pop et rap de la dernière décennie.

2. Fatima Robinson

Véritable pionnière, Fatima Robinson a participé à l’âge d’or du hip-hop des années 1990 et 2000. Elle a chorégraphié des clips cultes pour Aaliyah, Michael Jackson, Kendrick Lamar et The Black Eyed Peas. Son empreinte esthétique a largement contribué à imposer la danse comme élément central des clips rap et R&B.

3. JaQuel Knight

Connu pour avoir imaginé la chorégraphie iconique de “Single Ladies”, JaQuel Knight est devenu une référence mondiale. Il a travaillé avec Beyoncé, Megan Thee Stallion et Doja Cat. Son travail mélange précision technique et puissance scénique, particulièrement dans les performances liées au rap féminin actuel.

4. Tanisha Scott

Tanisha Scott est l’une des figures majeures du hip-hop contemporain. Elle a collaboré avec Drake, Rihanna, Sean Paul et Beyoncé. Son style mêle influences dancehall, afro et street dance, très présentes dans les clips rap des années 2010.

5. Charm La'Donna

Très demandée dans le rap américain actuel, Charm La'Donna a travaillé avec Kendrick Lamar, Dua Lipa, Rosalía et The Weeknd. Elle s’est imposée grâce à des performances mêlant storytelling, culture urbaine et esthétique cinématographique.