Un concert prévu à Liège déclenche une vive controverse après la diffusion de propos attribués à un rappeur appelant à poignarder des homosexuels. Face à l’indignation, les autorités et plusieurs organisations réagissent, relançant le débat sur les limites de la liberté d’expression dans la musique.

La controverse est née après la circulation de vidéos et d’extraits dans lesquels un rappeur aurait appelé à "poignarder les homosexuels" lors d’une prestation. Ces propos, jugés extrêmement violents et homophobes, ont immédiatement suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux et dans la sphère politique.

"Poignardez les PD", "Nous, on déteste les PD".

Selon plusieurs médias, ces déclarations auraient été tenues dans un contexte de performance musicale, mais leur contenu a été perçu comme une incitation directe à la violence. À Liège, ville déjà marquée par des affaires liées à l’homophobie — comme l’Affaire Ihsane Jarfi — la réaction a été immédiate. Des citoyens, associations et responsables politiques ont exprimé leur inquiétude et leur colère. Une mobilisation s’organise pour dénoncer ces propos et demander l’annulation de la prestation du rappeur.

Face à l’ampleur de la polémique, les autorités locales et les organisateurs de l’événement sont désormais sous pression. Plusieurs voix demandent des mesures fermes, allant de l’annulation du concert à des poursuites judiciaires.

La question centrale reste celle de la responsabilité : peut-on tolérer de tels propos au nom de la liberté artistique, ou constituent-ils une incitation pénalement répréhensible ? Cette affaire relance un débat récurrent dans le rap et plus largement dans la musique : où se situe la limite entre provocation artistique et discours de haine ? Si le rap a souvent utilisé des paroles provocatrices comme outil d’expression, certains estiment que franchir le seuil de l’appel explicite à la violence ne peut être justifié par le cadre artistique.

L’incident intervient dans un contexte où les violences et discriminations envers les personnes LGBTQ+ restent une préoccupation majeure en Europe. Les propos attribués au rappeur ravivent les inquiétudes quant à la banalisation de discours haineux dans certains espaces culturels.