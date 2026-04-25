Accusé à tort ? Future au cœur d’une polémique sur un enfant et une assurance, la mère sort du silence

Après plusieurs rumeurs relayées dans les médias concernant une affaire de paternité et une supposée absence d’assurance vie, la mère de l’enfant est sortie du silence pour rétablir les faits. Elle affirme que de nombreuses informations diffusées étaient inexactes.

Une affaire médiatique rapidement remise en cause

Ces derniers jours, le rappeur Future s’est retrouvé au cœur d’une polémique mêlant paternité présumée et accusations financières. Plusieurs articles évoquaient une situation conflictuelle avec la mère d’un de ses enfants, laissant entendre un manque d’implication de sa part.

Mais ces affirmations ont rapidement été contestées, notamment après des corrections apportées par certains médias ayant initialement relayé l’information.

La principale intéressée, Layla Samad, a tenu à clarifier la situation. Elle explique qu’un différend a bien existé par le passé, mais que la version relayée publiquement ne reflète pas la réalité.

Selon elle, Future a toujours été présent dans la vie de leur fils, participant activement à son éducation et à ses besoins depuis sa naissance. Elle insiste également sur le fait que la situation est aujourd’hui apaisée et tournée vers une coparentalité constructive.

Des accusations financières également démenties

Autre point de controverse : des rumeurs affirmaient que le rappeur n’aurait pas souscrit d’assurance vie pour l’un de ses enfants. Là encore, ces informations ont été démenties.

Des vérifications ont montré qu’une police d’assurance était bien en place depuis plusieurs années, gérée par l’artiste et son équipe financière.

Cette affaire illustre une nouvelle fois la rapidité avec laquelle certaines informations non vérifiées peuvent se propager, en particulier lorsqu’elles concernent des personnalités publiques.

Dans son message, la mère de l’enfant appelle d’ailleurs les médias à plus de responsabilité, demandant à ce que les faits soient vérifiés avant publication afin d’éviter la diffusion de rumeurs nuisibles.