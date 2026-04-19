Ye visé par une nouvelle plainte pour agression au Château Marmont

Le rappeur Ye (anciennement Kanye West) fait face à une nouvelle action en justice. Un homme l’accuse de l’avoir violemment agressé en 2024 au Château Marmont à Los Angeles, un lieu emblématique fréquenté par les célébrités.

Une nouvelle affaire judiciaire vise Ye, anciennement Kanye West. Selon plusieurs documents judiciaires, un homme anonyme a déposé une plainte pour agression et détresse émotionnelle, affirmant avoir été violemment attaqué par le rappeur au Château Marmont, à Los Angeles.

Les faits présumés remonteraient à avril 2024. Selon TMZ le plaignant raconte que Ye se serait approché de lui alors qu’il était assis à une table, avant de le frapper sans avertissement au visage. Le choc l’aurait fait tomber au sol, provoquant une perte de connaissance.

Selon la plainte, l’artiste aurait ensuite continué à le frapper alors qu’il était au sol, aggravant la gravité des blessures alléguées. Le document évoque également des accusations de diffusion de fausses allégations, qui auraient contribué à nuire à la réputation du plaignant.

Le Château Marmont, hôtel mythique de West Hollywood connu pour accueillir de nombreuses célébrités, est au centre de cette affaire très médiatisée. Pour l’instant, Ye n’a pas réagi publiquement à ces nouvelles accusations.

Cette plainte s’ajoute à une série de controverses judiciaires impliquant l’artiste ces dernières années, renforçant l’attention autour de ses comportements en public et de ses démêlés avec la justice.