Coachella : un festival mythique devenu un luxe réservé à quelques-uns

Entre performances spectaculaires et explosion des prix, le festival Coachella incarne aujourd’hui autant la démesure musicale que le luxe. Un événement incontournable, mais de plus en plus critiqué pour son accessibilité.

Chaque année en Californie, le festival Coachella attire des centaines de milliers de spectateurs et les plus grandes stars internationales. Considéré comme l’un des événements musicaux les plus influents au monde, il mêle concerts, art et culture pop dans un cadre devenu iconique.

Mais derrière cette vitrine spectaculaire, le festival s’est progressivement transformé en expérience haut de gamme. Les prix ne cessent d’augmenter : en 2026, il faut débourser plus de 600 dollars pour un simple pass week-end, sans compter l’hébergement, la nourriture ou encore les extras sur place.

D’après le site officiel du festival, un pass pour trois jours est proposé entre 549 et 649 dollars (soit environ 469 à 554 euros). Pour profiter des espaces VIP, les tarifs grimpent entre 1199 et 1399 dollars (environ 1024 à 1195 euros). D’après The Tinder Blog, les participants déboursent en moyenne près de 375 dollars pour se nourrir, boire et acheter des produits sur place. Des tarifs qui surprennent : environ 15 euros la limonade, 29 euros la part de pizza, et jusqu’à 86 euros pour des tacos.

Car Coachella ne se limite plus à la musique. L’événement est devenu un véritable symbole de lifestyle, où influenceurs, célébrités et marques se croisent dans une ambiance ultra médiatisée. Entre looks étudiés, soirées privées et espaces VIP, le festival s’apparente désormais à une vitrine du luxe et des tendances.

Cette évolution soulève une question centrale : la musique live est-elle en train de devenir un produit de luxe ? Pour de nombreux observateurs, assister à ce type d’événement devient de plus en plus difficile pour le grand public, au profit d’une élite capable de s’offrir une expérience premium.

Malgré ces critiques, Coachella continue de fasciner. Sa programmation prestigieuse, ses performances spectaculaires et son rayonnement mondial en font toujours un rendez-vous incontournable. Mais entre rêve et réalité, le festival reflète aussi une transformation plus large de l’industrie musicale, où l’expérience live devient un privilège autant qu’un spectacle.