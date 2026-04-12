Lil Nas X orienté vers un programme de santé mentale après ses démêlés judiciaire

Le rappeur Lil Nas X a été contraint par la justice américaine de suivre un programme de diversion en santé mentale. Une décision qui pourrait lui permettre d’éviter une condamnation pénale, à condition de respecter plusieurs exigences strictes.

Une décision judiciaire clé pour éviter la prison

Le 6 avril 2026, un juge de Los Angeles a ordonné à Lil Nas X, de son vrai nom Montero Hill, de suivre un programme de santé mentale sur une durée de deux ans. Cette mesure intervient plusieurs mois après son arrestation pour des faits graves, notamment des accusations de violences envers des policiers. Ce dispositif, appelé “mental health diversion program”, suspend les poursuites judiciaires seulement si l’artiste respecte les conditions imposées, un traitement régulier et que l'on peut observer absence de nouveaux délits (les charges pourraient être totalement abandonnées).

Des faits liés à un épisode psychique

L’affaire remonte à août 2025, lorsque le rappeur a été arrêté à Los Angeles après un comportement jugé erratique. Il aurait notamment agressé plusieurs policiers intervenus sur place, entraînant des poursuites pour plusieurs chefs d’accusation, dont coups et blessures sur agent. Selon les éléments présentés au tribunal, cet épisode serait lié à un trouble bipolaire diagnostiqué après les faits. La justice a ainsi considéré qu’il s’agissait d’un comportement isolé, différent de son attitude habituelle.

Dans le cadre du programme, Lil Nas X devra suivre un traitement médical rigoureux et se conformer à plusieurs règles strictes : ne commettre aucune infraction, ne pas posséder d’arme, ne proférer aucune menace et poursuivre un suivi psychiatrique régulier.

Le respect de ces conditions sur deux ans est indispensable pour espérer l’abandon définitif des charges, qui pourraient sinon être réactivées.

Un artiste reconnaissant et tourné vers la reconstruction

À la sortie de l’audience, l’artiste s’est montré reconnaissant envers la décision de justice, déclarant être « très reconnaissant » et conscient que la situation aurait pu être bien plus grave.

Cette décision marque une étape importante dans sa reconstruction personnelle, alors que sa carrière, lancée avec le succès mondial Old Town Road, reste étroitement suivie par ses fans et l’industrie musicale. C'est donc une période décisive pour l'artiste et quant à nous on espère qu'il se soigne rapidement.