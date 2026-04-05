Fat Joe : un tournant majeur dans son procès pour diffamation et extorsion

Les accusations les plus graves viennent d’être abandonnées… un retournement qui renforce la défense de Fat Joe dans une affaire explosive.

Nouveau rebondissement dans l’affaire judiciaire impliquant Fat Joe. Le rappeur, de son vrai nom Joseph Cartagena, voit sa stratégie de défense renforcée après un changement majeur dans la plainte déposée contre lui.

Pour rappel, l’artiste est engagé dans une bataille judiciaire avec son ancien hypeman Terrance Dixon et l’avocat Tyrone Blackburn. En avril 2025, Fat Joe avait lui-même porté plainte contre eux pour diffamation et extorsion, dénonçant une tentative de “chantage” basée sur de fausses accusations.

Dans la plainte initiale, Dixon formulait des accusations extrêmement graves, notamment des faits à caractère sexuel et criminel. Mais selon les dernières évolutions du dossier, ces éléments ont été retirés de la procédure.

Désormais, le litige est recentré principalement sur un différend financier, autour de salaires et de droits d’auteur que Dixon estime ne pas avoir perçus. Pour l’équipe juridique de Fat Joe, ce revirement confirme leur version des faits. Son avocat affirme que ces accusations faisaient partie d’un “montage” destiné à faire pression sur le rappeur pour obtenir un règlement financier.

« Dès le départ, nous avons toujours soutenu que les accusations de Terrance Dixon et Tyrone Blackburn à l’encontre de M. Cartagena n’étaient rien d’autre qu’une tentative élaborée de lui soutirer de l’argent. Leur décision de modifier volontairement la plainte de M. Dixon — en supprimant toutes les allégations liées au transport de mineurs, au viol statutaire et au RICO — et de recentrer l’affaire principalement sur un différend financier concernant des redevances et des salaires prétendument dus ne fait que renforcer le fait que ces accusations étaient infondées et que M. Cartagena est la véritable cible. C’est précisément la raison pour laquelle M. Cartagena a pris l’initiative de déposer une plainte contre eux en avril 2025, afin de mettre en lumière leur stratagème d’extorsion. » – Avocat Jordan Siev

De leur côté, les représentants de Dixon n’ont pas abandonné la procédure, mais adaptent leur stratégie en se concentrant désormais sur des questions économiques liées à leur collaboration passée. Cette affaire reste donc loin d’être terminée. Entre accusations croisées, procédures parallèles et tensions judiciaires, le conflit continue de se jouer devant les tribunaux américains.