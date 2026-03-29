Jay-Z veut dévoiler son accusatrice en s’appuyant sur un précédent lié à Sean "Diddy" Combs

Dans sa procédure pour diffamation, Jay-Z conteste l’anonymat de son accusatrice et invoque une décision de justice récente liée à Diddy pour faire valoir un traitement équitable devant les tribunaux.

Le bras de fer judiciaire se poursuit pour Jay-Z. Le rappeur et homme d’affaires américain continue de contester l’anonymat de la femme qui l’avait accusé, aux côtés de Sean “Diddy” Combs, d’agression sexuelle.

Selon des documents déposés devant une juridiction fédérale, ses avocats s’opposent à la demande de l’accusatrice de rester identifiée sous le pseudonyme de “Jane Doe”. Pour appuyer leur argumentation, ils s’appuient sur une décision récente de la cour d’appel du deuxième circuit de New York, rendue dans le cadre de procédures visant Diddy. Dans cette affaire, plusieurs plaignants n’avaient pas été autorisés à conserver l’anonymat, faute d’avoir démontré un risque réel en cas de divulgation de leur identité.

L’équipe juridique de Jay-Z estime que ce précédent doit s’appliquer dans ce dossier. Elle considère que permettre à l’accusatrice de rester anonyme crée un déséquilibre dans la procédure et constitue un préjudice pour la défense, qui ne peut pas examiner pleinement sa crédibilité, son parcours ou ses motivations.

Les avocats affirment également que la plaignante n’a pas atteint le seuil juridique nécessaire pour justifier son anonymat, n’apportant pas de preuves suffisantes d’un danger en cas d’identification. Ils soulignent par ailleurs que son avocat a déjà représenté des plaignants dans les affaires visant Diddy.

L’affaire trouve son origine dans une plainte accusant Jay-Z et Diddy d’une agression sexuelle présumée lors d’une soirée organisée après les MTV Video Music Awards en 2000, alors que la plaignante était âgée de 13 ans. Cette plainte a été rejetée avec préjudice en 2025, empêchant toute nouvelle action sur les mêmes faits.

Dans la foulée, Jay-Z a engagé une procédure en diffamation, estimant que ces accusations étaient mensongères et ont gravement porté atteinte à sa réputation. Sa défense s’appuie également sur des enregistrements présumés dans lesquels la plaignante affirme avoir été incitée par l’avocat Tony Buzbee à inclure Jay-Z dans la plainte visant Diddy.

Désormais, l’enjeu central du dossier repose sur la décision du tribunal concernant la levée ou non de l’anonymat. Une décision qui pourrait influencer de manière déterminante la suite de la procédure en diffamation.