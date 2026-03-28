Banksy démasqué ? Une enquête relance le mystère autour du roi du street art

Une nouvelle investigation affirme avoir percé l’identité de Banksy, figure mythique du graffiti mondial. Une révélation qui fascine autant qu’elle divise, tant l’anonymat fait partie de sa légende.

C’est une bombe dans le monde de l’art urbain : selon une enquête récente, l’identité de Banksy aurait enfin été percée. Derrière ce pseudonyme se cacherait Robin Gunningham, un Britannique originaire de Bristol, déjà soupçonné depuis des années.

L’investigation s’appuie notamment sur des documents anciens, dont un rapport de police datant de 2000 à New York, où un individu aurait signé sous ce nom après une arrestation liée à un graffiti. D’autres éléments, comme des déplacements ou des témoignages, viennent renforcer cette thèse.

Mais comme souvent avec Banksy, rien n’est totalement confirmé. Son entourage reste silencieux et son avocat conteste certaines affirmations. Résultat : plus qu’une révélation officielle, cette affaire relance surtout un mythe vieux de plus de 20 ans.

Car Banksy, c’est justement ça : un artiste dont l’anonymat fait partie intégrante du message. Actif depuis les années 90, il s’est imposé avec des œuvres engagées, mêlant humour noir et critique sociale, visibles sur les murs du monde entier.

Du graffiti au hip-hop : une culture en commun

Difficile de parler de Banksy sans revenir aux racines du graffiti. Né dans les années 70 à New York, le graffiti est l’un des piliers fondateurs de la culture hip-hop, aux côtés du rap, du DJing et du breakdance. À la base, c’est une pratique illégale, brute, qui permet aux jeunes des quartiers de s’exprimer, marquer leur territoire et exister dans l’espace public.

Avec le temps, cette culture s’est exportée, transformée, professionnalisée. Banksy, lui, vient justement de cette scène underground britannique, influencée par les connexions entre artistes et musiciens.

Aujourd’hui, même si son travail dépasse largement le cadre du hip-hop, son ADN reste urbain : anonymat, contestation, occupation de l’espace public. En gros, il a fait passer le graffiti de la rue aux musées… sans jamais vraiment quitter la rue.