Janet Jackson confie tout son catalogue à une boîte parisienne

Gros move dans l’industrie : Janet Jackson signe un deal mondial avec Believe et transfère l’intégralité de son catalogue. Une décision stratégique qui confirme le poids de la légende… et la montée en puissance du groupe français.

C’est une annonce qui secoue discrètement mais fortement le game : Janet Jackson vient de signer un accord global d’édition avec Believe, une entreprise basée à Paris. Dans ce deal longue durée, la chanteuse transfère l’ensemble de son catalogue à la nouvelle division publishing du groupe.

Et quand on parle de catalogue, on parle lourd : plus de 40 ans de carrière, 11 albums studio et des dizaines de classiques qui ont marqué la pop et le R&B. Avec plus de 180 millions de disques vendus, Janet reste une figure majeure de l’industrie musicale mondiale.

Ce move n’est pas anodin. Du côté de Believe, lancé récemment dans le publishing global, l’objectif est clair : attirer des artistes iconiques pour asseoir sa crédibilité et accélérer sa croissance. L’arrivée de Janet Jackson marque donc un cap important pour la boîte française, qui renforce son poids face aux majors historiques.

Dans les coulisses, les dirigeants ne cachent pas leur enthousiasme, décrivant l’artiste comme une visionnaire avec un catalogue “iconique et riche”. Un partenariat qui s’annonce stratégique autant pour l’artiste que pour la plateforme. Au final, ce deal montre une tendance forte du game actuel : même les légendes reprennent le contrôle de leur musique en s’alliant avec des structures capables de valoriser leur héritage à l’ère du streaming.

Une chose est sûre : Paris devient de plus en plus un hub clé de l’industrie musicale mondiale.