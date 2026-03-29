Lizzo se regarde dans le miroir du passé et ça frappe fort

Avec son nouveau clip, Lizzo ne fait pas juste de la musique : elle se confronte à elle-même. Un face-à-face stylé, brut et chargé en émotions, qui marque clairement un nouveau chapitre.

Lizzo est de retour, et elle n’est pas venue faire les choses à moitié. Dans son nouveau clip pour “Don’t Make Me Love U”, la chanteuse nous propose un concept simple mais ultra efficace : rencontrer son ancienne version, celle de l’époque Cuz I Love You.

Et direct, l’ambiance est posée. Lumière tamisée, esthétique clean mais lourde de sens, Lizzo débarque en mode vulnérable mais assumée. Face à elle, son “ancien moi”. Pas juste un gimmick visuel, mais un vrai dialogue intérieur qui se joue à l’écran.

Le clip joue clairement sur la dualité : amour, rejet, colère, acceptation… tout y passe. À certains moments, ça devient presque dérangeant, mais c’est voulu. Lizzo n’édulcore rien, elle montre les failles autant que la force. Et particulièrement c’est ça qui rend son clip réel.

Musicalement, Lizzo opte cette fois pour une vibe pop/R&B avec un petit parfum rétro, mais c’est surtout le message qui prend le dessus. Derrière les images, elle parle de relations compliquées, mais aussi de rapport à soi-même. En gros : la manière de gérer qui elle était qui elle est parvenue à devenir.

La scène finale, où elle enlace son ancienne version n’est pas juste esthétique — c’est symbolique. Comme si elle faisait la paix avec tout ce qui l’a construite, les polémiques, son parcours d'acceptation et les rumeurs d'utilisation de drogues destinées a la perte de poids.

It’s because loving yourself don’t happen overnight.. self-hate is years of internalized programming from external influences... sometimes self-hate is chemical & effects ya mentally/emotionally.. give your growth time— it took me 10 years and I’m still not 100% there. ♥️ https://t.co/MYWIG5oU8g — LIZZO (@lizzo) September 16, 2019

Après les hauts, les bas et pas mal de bruit autour d’elle ces dernières années, Lizzo revient avec un son plus introspectif, presque thérapeutique. Moins dans le show pur, plus dans le ressenti. Et au final, ça marche. Parce que c’est honnête, et surtout parce que ça lui ressemble.