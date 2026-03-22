Jack Harlow dévoile Monica, un album pensé comme une immersion new-yorkaise

Disponible depuis le 13 mars 2026, Monica marque une nouvelle étape dans la carrière de Jack Harlow. Avec ce projet, le rappeur américain propose une œuvre plus construite et ambitieuse, largement influencée par l’énergie de New York.

Jack Harlow est de retour. Moins d’un an après ses précédentes sorties, le rappeur originaire de Louisville a dévoilé le 13 mars 2026 son nouvel album, Monica. Un projet attendu, qui s’inscrit comme un tournant dans sa discographie.

Pensé comme une véritable immersion, l’album a été en grande partie conçu à New York, notamment dans le mythique Electric Lady Studios. Un choix loin d’être anodin, tant la ville imprègne l’atmosphère du projet. Plus qu’un simple décor, New York devient ici une influence centrale, tant sur le plan sonore que dans l’approche artistique globale.

JACK HARLOW

MONICA (ALBUM)

OUT NOW pic.twitter.com/uzURZ7OS7f — Complex Music (@ComplexMusic) March 13, 2026

Avec Monica, Jack Harlow semble chercher à franchir un cap. Là où ses précédents projets reposaient davantage sur des singles efficaces et une identité accessible, ce nouvel album se veut plus cohérent, presque narratif. L’artiste y développe une direction plus affirmée, avec une attention particulière portée à l’ambiance, à la production et à la continuité entre les morceaux.

Ce changement s’inscrit dans une volonté claire : s’imposer durablement comme une figure majeure du rap contemporain. En s’appuyant sur une esthétique plus travaillée et une approche plus immersive, Jack Harlow tente de dépasser son image initiale pour proposer un projet plus dense et réfléchi.

Reste désormais à savoir comment Monica sera reçu, tant par le public que par la critique. Si l’album marque une évolution artistique évidente, il devra confirmer la capacité de Jack Harlow à s’inscrire dans la durée, au-delà des succès commerciaux.

Avec ce nouveau projet, une chose est sûre : Jack Harlow ne se contente plus d’enchaîner les hits. Il cherche désormais à construire une œuvre.