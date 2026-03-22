Cardi B met la pression sur ses fans : Hamilton à la traîne sur sa tournée

En pleine tournée nord-américaine, Cardi B interpelle directement son public canadien : la date de Hamilton est la seule à ne pas afficher complet. Une situation inhabituelle pour une tournée qui cartonne.

Alors que sa tournée Little Miss Drama Tour enchaîne les succès, Cardi B a décidé de prendre la parole pour un cas bien précis : la date de Hamilton, en Ontario.

Prévu le 31 mars 2026 au TD Coliseum, ce concert est actuellement le seul de la tournée à ne pas être complet, contrairement à la majorité des autres dates qui affichent complet ou quasi complet. Face à cette situation inhabituelle, la rappeuse new-yorkaise a interpellé ses fans avec son ton habituel, mêlant humour et provocation. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux, elle prévient :

“C’est à 80 % complet… vous avez intérêt à acheter vos billets.”

Une sortie fidèle à son personnage, déjà observée lors d’autres dates de la tournée, notamment à Vancouver, où une pression similaire avait finalement contribué à remplir la salle.

Lancée en février 2026, la tournée Little Miss Drama accompagne la sortie de son album Am I the Drama? et s’impose déjà comme l’un des événements majeurs de l’année sur le circuit nord-américain.

Avec des performances ambitieuses, une forte mise en scène et une énergie constante, Cardi B confirme son statut de figure incontournable du rap mondial.

La tournée a notamment enchaîné une série de concerts à guichets fermés, renforçant l’image d’une artiste capable de mobiliser massivement son public sur chaque date.

Hamilton, exception dans une tournée triomphale

Dans ce contexte, la situation de Hamilton apparaît comme une anomalie.

La salle, récemment rénovée et relancée sur la scène des grandes tournées internationales, s’apprête pourtant à accueillir plusieurs événements majeurs, dont les Juno Awards 2026 et des concerts d’artistes de premier plan.

Mais malgré cette dynamique, la date de Hamilton peine encore à atteindre le sold out, poussant l’artiste à mobiliser directement son audience.

Five sold out shows back to back… packed to the brim!! Vancouver y’all better not break my streak. See y’all tomorrow!!! For now… where the Tim Horton’s at??? — Cardi B (@iamcardib) February 20, 2026

Au-delà de l’anecdote, cette prise de parole illustre aussi la stratégie de Cardi B : maintenir une proximité avec son public tout en entretenant la pression autour de ses performances.

Entre humour, spontanéité et sens du spectacle, elle transforme une simple alerte billetterie en moment viral, renforçant encore l’attention autour de sa tournée.

Si la date de Hamilton n’est pas encore complète, une chose est certaine :

la réaction de Cardi B pourrait bien suffire à inverser la tendance.

Dans une tournée jusque-là triomphale, ce concert est désormais sous surveillance — et pourrait rapidement rejoindre la liste des shows à guichets fermés.