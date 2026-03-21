Drake : Future pourrait apparaître sur son prochain album Iceman

Les rumeurs autour du prochain album de Drake continuent de s’intensifier. Selon plusieurs sources, le rappeur Future pourrait faire partie des invités du projet très attendu Iceman. Une information qui ravive l’enthousiasme des fans, déjà impatients de découvrir la nouvelle direction musicale de l’artiste canadien.

Une rumeur lancée à la radio

La spéculation autour d’une collaboration entre Drake et Future est relancée après des propos tenus par Charlamagne Tha God dans l’émission The Breakfast Club. L’animateur a expliqué avoir entendu qu’une personne ayant écouté en avant-première le projet aurait confirmé la présence de Future sur l’album.

🚨Charlamagne says he heard that Future will be featured on Drake’s album ‘Iceman’ dropping soon 👀



Sources told me the same thing…🧊 pic.twitter.com/jpxcUNsF3E — Joey (@gothamhiphop) March 12, 2026

Selon lui, cette source n’a pas donné d’avis sur la qualité du projet, mais aurait affirmé que le rappeur d’Atlanta figurait bien parmi les artistes invités. Cette révélation a rapidement fait réagir les fans sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle collaboration entre Drake et Future serait particulièrement symbolique. Les deux artistes ont déjà marqué le hip-hop avec plusieurs morceaux communs et leur projet collaboratif What a Time to Be Alive, sorti en 2015.

Depuis, leurs collaborations ponctuelles ont souvent rencontré un grand succès, ce qui explique l’engouement autour d’un éventuel nouveau titre commun sur Iceman.

Un album entouré de mystère

L’album Iceman fait l’objet d’une forte attente depuis plusieurs mois. Il devrait constituer le prochain grand projet solo de Drake et succéder à ses dernières sorties et collaborations. Plusieurs titres ont déjà été dévoilés ou évoqués, comme What Did I Miss? ou Which One, ce qui alimente encore davantage l’anticipation autour du disque.

Pour l’instant, ni Drake ni Future n’ont confirmé officiellement cette collaboration. Mais les discussions autour du projet ne cessent de s’intensifier, laissant penser que l’annonce officielle de Iceman pourrait arriver prochainement.