14 mars 1995 – Tupac sort Me Against the World depuis sa cellule et marque l’histoire du rap

Le 14 mars 1995 marque une date historique pour le hip‑hop : Tupac Shakur, alors incarcéré, sort l’album Me Against the World. Entre succès critique et commercial, cet opus emblématique propulse Tupac au sommet du Billboard 200, faisant de lui le premier artiste hip‑hop à atteindre cette place tout en étant en prison.

À 23 ans, Tupac Amaru Shakur, alias 2Pac, traverse une période personnelle et judiciaire difficile. Condamné à une peine de prison pour des accusations qui font alors la une des médias, il continue pourtant de travailler sur sa musique. Le 14 mars 1995, il sort Me Against the World, un album profondément introspectif qui reflète ses expériences, ses combats et la violence du quotidien dans laquelle il a grandi.

L’album, porté par des titres désormais cultes comme Dear Mama, So Many Tears ou Temptations, se distingue par son mélange de rap conscient, storytelling et mélodies poignantes, capable de toucher autant les fans que les critiques. La chanson Dear Mama, dédiée à sa mère Afeni Shakur, deviendra un hymne du hip‑hop et est souvent citée comme l’une des plus grandes chansons du genre.

Fait exceptionnel : Me Against the World atteint la première place du Billboard 200 alors que Tupac est derrière les barreaux, faisant de lui le premier artiste hip-hop à atteindre ce sommet depuis sa prison. Cet exploit souligne non seulement la popularité de Tupac, mais aussi la force de sa musique, capable de dépasser les obstacles personnels et judiciaires.

L’album est aujourd’hui considéré comme un tournant dans l’histoire du hip-hop, tant pour sa dimension introspective que pour son impact culturel. Il marque le début d’une période où Tupac devient un symbole mondial de la résilience, de la créativité et de la voix d’une génération confrontée à la violence et aux inégalités.