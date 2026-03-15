Metro Boomin : l’architecte du trap qui a redéfini le rap moderne

Producteur, beatmaker et visionnaire de la trap, Metro Boomin s’est imposé comme l’un des artisans les plus influents du rap américain au XXIᵉ siècle. De ses débuts autodidactes à Atlanta à ses collaborations avec les plus grandes stars du hip‑hop, Metro Boomin a façonné le son d’une génération, tout en restant un artiste discret mais omniprésent derrière les tubes.

Né Leland Tyler Wayne le 16 septembre 1993 à St. Louis dans le Missouri, Metro Boomin commence très jeune à créer des beats avec le logiciel FL Studio, après que sa mère lui offre un ordinateur. À seulement 16 ans, il produit déjà des pistes trap et se fait rapidement remarquer pour son style mélodique sombre et cinématique caractérisé par des 808 profonds, des hi‑hats rapides et des synthés dramatiques qui deviendront la marque de fabrique du genre.

Très vite, il quitte St. Louis pour s’installer à Atlanta, cœur battant de la trap, où il commence à travailler avec des artistes locaux avant de collaborer avec Future, l’un de ses premiers soutiens. Leur relation artistique donne naissance à des morceaux cultes qui contribuent à l’essor de la trap dans les années 2010.

Metro Boomin ne tarde pas à s’imposer comme l’un des producteurs les plus recherchés du hip‑hop : il co‑produit des hits majeurs comme Tuesday d’iLoveMakonnen, qui entre dans le Billboard Hot 100, puis des classiques du genre tels que Mask Off pour Future, Bad and Boujee avec Migos ou encore Bank Account de 21 Savage. Chacune de ces productions a contribué à définir une esthétique sonore désormais associée à la trap moderne.

Au‑delà des singles, Metro Boomin a également conçu des projets collaboratifs remarqués, comme Savage Mode et Savage Mode II avec 21 Savage, et Without Warning, un disque surprise avec 21 Savage et Offset, qui a redéfini les codes de la collaboration rap traditionnelle.

Son influence s’étend au‑delà du rôle de beatmaker : Metro Boomin publie des albums sous son propre nom, comme Not All Heroes Wear Capes (2018) et Heroes & Villains (2022), qui ont tous deux atteint la première place du Billboard 200, une prouesse rare pour un producteur non interprète principal.

Petit fait marquant : son célèbre tag vocal “If Young Metro don’t trust you, I’m gon’ shoot you” s’est transformé en véritable phénomène culturel, repris dans des mèmes et utilisé comme un signe distinctif reconnaissable instantanément par les fans de rap du monde entier. En plus de son travail en studio, Metro Boomin est également fondateur du label Boominati Worldwide, où il aide à développer de nouveaux talents et à structurer la carrière de jeunes producteurs et artistes affiliés à son univers sonore.

Aujourd’hui, Metro Boomin n’est plus seulement un producteur de beats : il est l’un des architectes sonores du rap moderne, dont l’influence s’entend dans des hits qui ont dominé les charts et façonné la culture trap à l’échelle mondiale. Il participe grandement à la mise en lumière du métier de beatmaker.