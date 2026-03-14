Theodora domine largement les pré-nominations de la prochaine cérémonie des Flammes, avec neuf citations. Les votes du public viennent d’ouvrir pour cette quatrième édition qui met à l’honneur les cultures urbaines.

Theodora s’impose comme la grande favorite de la prochaine édition des Les Flammes, la cérémonie dédiée au rap et aux cultures urbaines. L’artiste cumule neuf pré-nominations, un record pour cette première phase de sélection.

Les votes pour cette quatrième édition ont été ouverts ce lundi. Au total, près de 200 artistes et projets sont en compétition dans 19 catégories, mêlant rap, R&B et cultures populaires.

Derrière Theodora, la chanteuse Aya Nakamura compte sept pré-nominations, tandis que le rappeur Guy2Bezbar en totalise cinq, confirmant la forte concurrence sur la scène musicale actuelle. Notre Boss Lasy nationale surfe donc toujours sur une vague de popularité ininterrompue depuis le choc artistique "Kongolese sous BBL" avec une forte probabilité de victoire.

Les internautes peuvent désormais participer au vote en ligne. Le résultat final reposera sur un mélange entre les votes du public, ceux d’un jury et de collèges spécialisés. Le public a jusqu’au 22 mars pour choisir ses artistes favoris. Alors à vos votes !

Créée pour valoriser le rap et les cultures urbaines, la cérémonie des Flammes s’est imposée en quelques années comme un rendez-vous majeur pour la scène hip-hop francophone.