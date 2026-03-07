Sean “Diddy” Combs obtiendrait une libération anticipée de prison, sa sortie avancée à avril 2028

Le magnat du hip-hop Sean “Diddy” Combs, actuellement incarcéré dans le New Jersey, pourrait sortir de prison plus tôt que prévu. Sa date de libération, initialement fixée au 4 juin 2028, a été avancée au 25 avril 2028, soit environ six semaines d’avance, dans un contexte de participation à un programme de réhabilitation et d’un appel en cours contre sa condamnation.

Le célèbre producteur et artiste américain Sean “Diddy” Combs devrait désormais être libéré de prison le 25 avril 2028, selon des dossiers récents du Federal Bureau of Prisons. Cette nouvelle date représente un avancement d’environ six semaines par rapport au calendrier initial, qui avait été repoussé au 4 juin 2028.

Combs, âgé de 56 ans, purge une peine de 50 mois de prison au Federal Correctional Institution – Fort Dix dans le New Jersey, où il a été transféré après sa condamnation en juillet 2025. Le verdict l’a déclaré coupable de deux chefs de transport de personnes pour se livrer à la prostitution, tandis qu’il avait été acquitté des accusations de trafic sexuel et de conspiration de racket, charges qui auraient pu entraîner une peine bien plus lourde.

Cette réduction de peine survient alors que Combs continue de plaider en appel contre sa condamnation, avec son équipe juridique soutenant que les preuves étaient insuffisantes et que sa sentence était excessive. En parallèle, il a été admis à un programme fédéral de désintoxication et de réhabilitation, ce qui peut permettre aux détenus de bénéficier d’une libération anticipée sous certaines conditions.

Depuis son incarcération en septembre 2024, sa date de sortie a fluctué — d’abord prévue pour mai 2028, puis repoussée à juin. Cette dernière modification constitue une avancée significative dans son calendrier de détention.

L’affaire avait fait grand bruit aux États-Unis, en partie en raison de l’ampleur médiatique autour du procès et des personnalités impliquées. Malgré les critiques et controverses, les procédures d’appel et les efforts de réhabilitation restent en cours, tandis que sa sortie anticipée suscite désormais une attention accrue de la presse et du public.