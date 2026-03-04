Du 11 au 14 Mars, la L2P Convention vous donne rendez-vous à Paris et aux alentours, pour 4 jours d'évènements, de concerts, de conférences et d'animations autour du hip-hop.

Maintenant que le rap est bien implanté en France, on a enfin, depuis plusieurs années déjà, des gros évènements qui se créent autour de cette musique, et de la culture, bien plus large, dont il est issu : le hip-hop. Et comme le temps est relativement doux ces jours-ci, c'est le moment où jamais de se programmer une bonne sortie culturelle. On a justement ce qu'il vous faut pour les jours qui viennent : du 11 au 14 Mars, se déroulera la L2P Convention, un évènement centré sur toute la culture hip-hop, à Paris, mais aussi aux alentours.

Un évènement qui s'est créé en 2021 sous l'impulsion de La Place, ce lieu désormais incontournable de la culture hip-hop à Paris, et qui est donc de retour en 2026, du 11 au 14 mars, pour 4 jours 100% centrés sur la "street culture". Quatre jours d'expositions, de conférences, de concerts, de performances, qui se dérouleront dans beaucoup de lieux emblématiques de la culture hip-hop d'Île-de-France : La Place, à Châtelet (et plus précisément La Canopée), évidemment, l'épicentre de la street culture en France, mais aussi Le Point Fort d'Aubervilliers, le FGO-Barbara, le Freestyle Villette, mais aussi La Gaîté Lyrique ou encore le Théâtre du Chatelet, tous ces endroits accueilleront plusieurs évènements liés à la L2P Convention.

On ne peut pas vous faire la liste de tous les évènements : il y en a littéralement des dizaines, programmés dans tout Paris et les alentours, sur les 4 jours de la L2P Convention. Mais on peut déjà vous parler du concert de Karmen (ex-Tortoz) qui ouvrira le bal le mercredi 11 mars, dès 19h30, à La Place. On a aussi une quarantaine de conférences, dont, notamment, un état des lieux du rap français en 2025, le 14 mars, avec Driver, Pauline Raignault, Noxious, et plein d'autres têtes qui comptent dans le milieu hip-hop. Au niveau des concerts, on aura aussi droit à des live de Dara, Oni Kira, Lynx IRL, bref, il y aura de quoi faire niveau musique.

On vous précise également que chaque évènement a sa tarification spécifique : certains sont gratuits, d'autres pas très chers, et d'autres encore, un peu plus. On vous invite évidemment à vous rendre sur le site officiel de la Convention, pour avoir toutes les infos et tous les tarifs ! L'évènement est clairement incontournable, pour tous ceux qui se disent fans de rap et de hip-hop : ce n'est pas une passion qui se vit seulement dans sa chambre ou en concert, ça se vit dehors, avec les gens, précisément pendant ce genre d'évènements !