Le rappeur Wale a utilisé sa plateforme sur X pour saluer la créativité lyrique de Baby Keem et de Kendrick Lamar, en particulier leur travail sur le morceau “Good Flirts”, récemment mis en lumière dans l’actualité hip-hop.

Lors d’un post sur X , Wale a exprimé son admiration pour l’approche artistique de Baby Keem, soulignant la façon dont l’artiste prend son temps pour poser ses textes, raconter de petites histoires et jouer avec les échanges rythmiques dans ses morceaux.

Imma baby Keem fan. I love when somethin come out and is different and intentional. Dot verse on Good flirts inspired me. He took his time and rapped as long as he wanted to, told a mini story ...alot of call an response .. intention ladies n gentleman .. 🖊️ — Wale (@Wale) February 23, 2026

« Je suis fan de Baby Keem. J’adore quand quelque chose sort et que c’est différent et intentionnel. Le couplet de Dot sur “Good Flirts” m’a inspiré. Il a pris son temps et a rappé aussi longtemps qu’il le voulait, il a raconté une mini-histoire… beaucoup d’appels et réponses… de l’intention, mesdames et messieurs. »

Wale met l’accent sur l’importance de l’intention dans les paroles et la façon dont Keem structure son flow sur Good Flirts — un morceau du nouvel album Ca$ino, récemment sorti par le rappeur californien et comportant une collaboration notable avec Kendrick Lamar.

Cette déclaration survient alors que le projet Ca$ino de Baby Keem attire l’attention pour sa combinaison de styles et la présence de voix influentes du hip-hop contemporain, dont Kendrick Lamar, renforçant l’idée que la génération actuelle continue d’innover dans l’écriture et l’exécution des textes rap.