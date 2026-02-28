Busta Rhymes annonce Dillagence 2 entièrement produit par J Dilla

Le vétéran du rap américain remet le couvert avec un projet hommage au légendaire producteur, en s’appuyant sur des beats rares du défunt J Dilla.

Busta Rhymes a officiellement confirmé la sortie de Dillagence 2, un nouvel album qui s’annonce comme une suite complète à sa mixtape de 2007, entièrement réalisée sur des productions du mythique J Dilla. L’annonce a été faite lors d’une récente écoute privée organisée par l’artiste, où il a révélé que ce projet prolongerait la collaboration et l’hommage qu’il avait initiés avec Dillagence, mêlant son flow énergique aux rythmiques uniques du producteur de Detroit.

Connu pour son influence majeure sur le hip-hop moderne, J Dilla (né James Yancey) a façonné le son de nombreux classiques avec son style de batterie organique et ses samples soul, marquant profondément la culture rap. Sa production respirante et texturée a contribué à redéfinir la manière dont les beats sont ressentis, et Busta Rhymes est l’un des artistes avec lesquels il a entretenu une relation créative durable au fil des années.

Le premier Dillagence était bien plus qu’une simple mixtape : c’était une déclaration de respect pour l’œuvre de Dilla, émission qui a assemblé certains de ses beats les plus mémorables avec la verve inépuisable de Busta. Avec Dillagence 2, Busta cherche à construire sur cet héritage plutôt qu’à simplement le revisiter, dans un moment où la culture du sample et l’authenticité des instrumentales reviennent sur le devant de la scène.

Aucune date de sortie officielle n’a encore été confirmée, mais l’annonce suffit à susciter l’enthousiasme des fans de hip-hop, impatients de voir ce que donnera ce mariage entre une légende du micro et un producteur dont l’influence dépasse les décennies.