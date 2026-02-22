Big Sean se confie sur sa dépression après la mort de Nipsey Hussle

Le rappeur américain Big Sean s’est livré sans filtre sur une période très difficile de sa vie, marquée par une profonde dépression après la mort de son ami et collaborateur Nipsey Hussle. Dans une interview accordée à ABC News, il explique comment cette épreuve l’a poussé à faire une pause dans sa carrière et à se recentrer sur sa santé mentale.

Big Sean, de son vrai nom Sean Michael Leonard Anderson, a révélé que la disparition de Nipsey Hussle, assassiné en 2019 à l’âge de 33 ans, a eu un impact majeur sur sa vie personnelle et artistique. Il explique qu’il s’est retrouvé confronté à un sentiment de vide et à des émotions très lourdes qu’il n’avait jamais ressenties auparavant.

Dans l’interview, le rappeur raconte qu’il ne s’était pas rendu compte à quel point il était vulnérable lorsqu’il a commencé à parler ouvertement de ce qu’il traversait. Il confie qu’il n’avait pas l’intention de devenir une figure de proue de la santé mentale, mais simplement d’exprimer ce qu’il vivait réellement.

Big Sean admet que cette période de “montées et descentes émotionnelles” l’a forcé à mettre sa carrière musicale en pause, pour mieux se concentrer sur lui-même. Il confie avoir dû se redécouvrir, loin du travail et de la pression, en apprenant à prendre soin de sa santé mentale et à profiter de la vie.

Son témoignage arrive à un moment où la discussion sur la santé mentale est encore souvent taboue, notamment dans certaines communautés. En partageant son expérience, Big Sean met en lumière l’importance de parler des luttes intérieures, de demander de l’aide et de normaliser les discussions sur la dépression et la thérapie.