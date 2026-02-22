Rick Ross rallume la machine en jouant un hit avec Drake alors que leur beef persiste

Alors que la tension entre Rick Ross et Drake continue de faire parler dans le rap game, le vétéran rappeur américain a relancé les projecteurs sur l’un de leurs morceaux les plus emblématiques. Lors d’un récent set en club, il a interpreté “Aston Martin Music”, collaboration légendaire qui avait propulsé les deux artistes au sommet, malgré leur dispute publique née en 2024.

Lors d’une soirée en club filmée et partagée sur les réseaux, Rick Ross a interprété “Aston Martin Music”, morceau culte sorti en 2010 où figuraient Drake et Chrisette Michele. Sur scène, French Montana l’a rejoint pour célébrer le titre, créant un moment qui aurait pu sembler anodin… si ce n’était le contexte houleux entre Ross et Drake.

Le duo a longtemps été l’un des plus productifs du hip-hop, avec plusieurs hits à leur actif, mais leur relation s’est détériorée en 2024 après une série d’incidents, dont un arrêt supposé de Drake sur une collaboration prévue qui a alimenté les tensions entre eux et leurs entourages respectifs.

Depuis, Drake aurait évité de performer des titres associés à ces conflits lors de ses shows, préférant adapter ses set-lists pour rester à distance de ces dissensions. Dans une récente interview, French Montana a minimisé la dispute, expliquant que « les frères se chamaillent et se réconcilient », et exprimant l’espoir que Ross et Drake puissent un jour dépasser leur différend.

La décision de Ross de jouer leur hit ensemble, malgré tout, montre à quel point le lien artistique persiste, même quand les relations personnelles deviennent tendues — et rappelle que dans le rap, les conflits ne signifient pas toujours la fin d’une histoire musicale.