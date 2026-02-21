Cardi B confirme sa rupture avec Stefon Diggs et répond à BIA sur scène

Cardi B confirme sa rupture avec Stefon Diggs et répond à BIA sur scène

Lors d’un concert à Los Angeles dans le cadre de sa tournée Little Miss Drama, Cardi B a pour la première fois confirmé publiquement la fin de sa relation avec la star de la NFL Stefon Diggs, tout en adressant un tacle cinglant à la rappeuse BIA après une pique sur les réseaux sociaux.

Dimanche soir, sur scène devant ses fans, Cardi B a évoqué sa séparation d’avec Stefon Diggs, qu’elle n’a pas « f–k avec » actuellement, selon des vidéos virales partagées en ligne. Malgré le ton direct, elle a tenu à défendre le père de son enfant face à une attaque de BIA, qui avait moqué Diggs sur les réseaux sociaux en faisant référence à son nombre de baby mamas par rapport à ses yards de réception.

Plutôt que de répondre en ligne, Cardi B a choisi de riposter en live avec un message fort :

« Juste parce que je ne suis pas avec mon baby daddy ne veut pas dire que tu peux parler de mon baby daddy… c’est pour toi ! »

Elle a ensuite enchaîné avec son morceau Pretty & Petty, une chanson diss visée contre BIA, marquant une nouvelle étape dans leur rivalité qui remonte à 2024.

La relation entre Cardi B et Stefon Diggs avait fait sensation lorsqu’elle s’était officialisée en mai 2025, et le couple a accueilli un bébé ensemble en novembre 2025. Mais après le Super Bowl 2026, où Diggs a perdu avec son équipe et où Cardi B a été vue quittant le stade tôt, les deux stars se sont mutuellement désabonnés sur Instagram, alimentant rumeurs de rupture.

Cardi B continue sa tournée Little Miss Drama, mêlant musique et moments très personnels, tandis que Stefon Diggs n’a pas encore répondu publiquement à cette annonce ni aux récentes tensions.

F.Nava

Tags :
separation rupture people cardi-b bia stefon-diggs little-miss-drama
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Classic
  • Generations Rap US
  • Generations RAP US Classic
  • Generations Soul
  • Generations Funk
  • Generations Afrobeat
  • Generations Drill et Trap
  • Generations Reggaeton
  • Generations Dancehall
  • Generations Girl
  • Generations R&B
  • Generations R&B Classic
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations Freestyle
  • Generations SlowJam
  • Generations No pain no gain
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Ninho
  • Generations Genezio
  • Generations 101.5 Lyon