Drake perd 1 million de dollars après un pari sur le Super Bowl : le “Drake curse” refait surface

Le rappeur canadien Drake se retrouve une nouvelle fois au cœur des discussions sportives après avoir perdu un pari d’un million de dollars sur le résultat du Super Bowl LX, ravivant la fameuse théorie du “Drake curse” — l’idée selon laquelle les équipes soutenues par l’artiste auraient tendance à perdre.

Un pari aperçu sur Instagram avant le match

Quelques jours avant le Super Bowl, Drake avait partagé sur Instagram un reçu de pari à 7 chiffres indiquant qu’il avait misé 1 million de dollars sur une victoire des New England Patriots face aux Seattle Seahawks, espérant toucher près de 2,95 millions de dollars si son pronostic se réalisait.

Dans la publication, il avait même lâché : “Bet against me if you dare” (littéralement : « Parie contre moi si tu oses »), invitant les fans à prendre le contre-pied de son pari.

La défaite des Patriots et la revanche des Seahawks

Le **Super Bowl LX », qui s’est tenu à Levi’s Stadium, a vu les Seattle Seahawks dominer les Patriots 29 à 13, privant Drake de tout gain et scellant son parcours malheureux dans les pronostics sportifs.

Cette issue a immédiatement relancé les discussions autour du fameux “Drake curse”, une théorie humoristique et populaire selon laquelle les équipes ou athlètes que Drake soutient publiquement finissent par perdre leurs matchs ou compétitions.

Une superstition bien ancrée dans la culture pop

Le “Drake curse” n’est pas nouveau. Au fil des années, les fans ont accumulé des exemples où les paris ou les pronostics publics du rappeur n’ont pas payé — notamment lors de matchs de hockey, de tennis ou d’autres événements sportifs importants.

Drake lui-même avait déjà évoqué cette idée avec humour dans le passé, qualifiant la superstition de drôle tout en rappelant que certaines de ses mises avaient, par le passé, porté leurs fruits — comme le pari gagnant sur le titre NBA des Toronto Raptors en 2019. Cette situation montre aussi l’intérêt croissant des célébrités pour les paris sportifs, en particulier lors d’événements de grande ampleur comme le Super Bowl. Pour Drake, rendre public ce type de pari est à la fois un coup de communication et une façon de rester au centre de l’attention médiatique, même quand le résultat n’est pas en sa faveur.

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Parmi les commentaires humoristiques et moqueurs, certains fans soulignent que parier contre l’avis de Drake pourrait devenir une stratégie gagnante, tandis que d’autres relativisent, attribuant ces pertes à la simple volatilité des sports et non à une “malédiction”.

Si le pari de Drake n’a pas payé, il a une fois de plus généré un énorme buzz autour de sa personnalité et de l’événement sportif le plus suivi de l’année. Qu’on y voit une “malédiction” ou simplement une suite de mauvais choix de pronostics, une chose est sûre : le lien entre Drake, culture pop et sports continue d’alimenter les conversations.