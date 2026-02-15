33 ans déjà : Reachin’ (A New Refutation of Time and Space) des Digable Planets fête son anniversaire

Ce 9 février, l’un des albums les plus influents de l’âge d’or du hip-hop soufflaite ses 33 bougies. Reachin’ (A New Refutation of Time and Space), le premier album du trio Digable Planets, reste une pièce maîtresse du jazz-rap et une œuvre qui a durablement marqué la culture hip-hop.

Une révolution jazz au cœur du rap

Sorti le 9 février 1993, Reachin’ (A New Refutation of Time and Space) a instantanément imposé Digable Planets comme une force artistique novatrice. Dès ses premières mesures, l’album mêle habilement éléments de jazz, samples sophistiqués et flows décontractés, ouvrant la voie à une esthétique totalement différente de ce qui dominait alors le rap mainstream.

Le trio — composé d’Ishmael “Butterfly” Butler, Craig “Doodlebug” Irving et Mary Ann “Ladybug Mecca” Vieira — a puisé dans des racines musicales riches et variées, donnant à leur musique une profondeur et une nuance rarement vues dans l’hip-hop de l’époque.

Un succès durable et une influence profonde

Bien que classé #15 au Billboard Hot 100 avec son single phare Rebirth of Slick (Cool Like Dat), l’impact de l’album dépasse largement les chiffres. La chanson, devenue un classique intemporel, a non seulement remporté un Grammy Award de la meilleure performance rap par un duo ou groupe en 1994, mais elle continue d’être utilisée dans des films, séries et publicités, cimentant sa place dans la culture populaire.

Certifié disque d’or par la RIAA, Reachin’ a aussi montré que le rap pouvait dialoguer avec d’autres traditions musicales et intellectuelles, s’inspirant de jazz, de philosophie et d’une sensibilité artistique rare pour l’époque.

Un legs artistique et culturel

Plus qu’un simple album, Reachin’ est devenu une référence du jazz-rap, un genre qui a influencé toute une génération d’artistes conscients et soucieux d’élargir les frontières du hip-hop. Son absorption des sonorités jazz, son lyrisme réfléchi et ses thèmes variés — allant de l’identité culturelle à des réflexions plus philosophiques — ont contribué à enrichir le spectre du rap comme forme d’expression.

Aujourd’hui, 33 ans plus tard, l’album est célébré non seulement pour son importance historique, mais aussi pour sa capacité à rester pertinent et inspirant dans une scène hip-hop en constante évolution.

Un rappel : l’âge d’or du jazz-rap

En revisitant l’un des projets les plus emblématiques du début des années 90, on se rappelle que le hip-hop est une musique en perpétuelle transformation — capable d’absorber d’autres traditions, de les réinventer et de produire des œuvres qui traversent les décennies. Reachin’ (A New Refutation of Time and Space) en est un parfait exemple.