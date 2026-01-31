J. Cole revisite sa polémique avec Kendrick Lamar dans une sortie surprise avant The Fall-Off

Le rappeur américain J. Cole a surpris la scène hip-hop aujourd’hui en dévoilant une série de freestyles inédits regroupés sous le titre Birthday Blizzard ’26, quelques heures seulement avant de célébrer son 41ᵉ anniversaire.

Publié de manière inattendue sur son propre site web et présenté par DJ Clue, ce projet contient quatre freestyles — Bronx Zoo Freestyle, Golden Goose Freestyle, Winter Storm Freestyle et 99 Build Freestyle — qui servent d’amuse-bouche à son prochain album très attendu, The Fall-Off, prévu pour le 6 février 2026.

Une adresse directe à sa propre controverse

Ce qui distingue Birthday Blizzard ’26, c’est la manière dont J. Cole revient sur l’un des moments les plus discutés de sa récente carrière : son apologie publique envers Kendrick Lamar. Dans l’un des freestyles, le rappeur évoque ouvertement cette décision, affirmant :

“I used to be top, see, the apology dropped me way out of the top 3, no problem, I’m probably my best when they doubt me.”

Cette ligne fait référence à sa sortie en 2024, lorsqu’il avait d’abord répondu au feu croisé entre Kendrick Lamar et Drake avec une piste intitulée 7 Minute Drill, avant de retirer la chanson des plateformes et de présenter des excuses publiques lors du Dreamville Festival de la même année.

Dans le nouveau freestyle, Cole réfléchit à la façon dont cette décision a affecté sa perception dans le rap, tout en la transformant en une sorte de renouveau personnel : il évoque l’idée d’être au bas de l’échelle pour mieux remonter, laissant entendre qu’il n’est pas défini par les classements ou les querelles mais par sa créativité et son engagement.

La sortie de Birthday Blizzard ’26 intervient à moins de dix jours de la sortie de The Fall-Off, l’album très attendu de J. Cole. Cette sortie surprise fonctionne à la fois comme un cadeau pour les fans et comme une mise en perspective introspective avant l’arrivée du projet principal.

Certaines pistes du projet, notamment Bronx Zoo Freestyle, montrent Cole sur des beats classiques, comme celui de Victory (fameux morceau associé à Diddy, The Notorious B.I.G. et Busta Rhymes), soulignant à la fois son respect pour le hip-hop traditionnel et son approche personnelle du genre.

Ce mélange d’hommages, de réflexions personnelles et de surprises artistiques place Birthday Blizzard ’26 comme un moment charnière dans la carrière de l’artiste, prêt à marquer un nouveau chapitre avec The Fall-Off.