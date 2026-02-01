Princeton lance un cours inédit sur l’histoire des femmes dans le hip-hop

Intitulé Miss-Education: The Women of Hip-Hop, ce cours vise à replacer les femmes non pas comme figures secondaires, mais comme des architectes essentielles de la culture hip-hop — tant sur le plan musical que politique et intellectuel.
Pensé comme un mélange de séminaire, de laboratoire de recherche et d’atelier de performance, il a pour ambition de repousser les récits traditionnels qui ont trop souvent minimisé l’impact des artistes féminines dans l’évolution du genre.
L’équipe enseignante est composée de spécialistes issus de différents domaines : l’éducateur en hip-hop Chesney Snow, la chercheuse en culture et genre Dr. Francesca D’Amico-Cuthbert, et la rappeuse canadienne Eternia, reconnue pour son engagement en faveur de l’égalité des genres dans le rap.
Le programme permettra aux étudiants d’explorer l’histoire du hip-hop à travers une approche genrée et interdisciplinaire, en étudiant des figures pionnières comme MC Sha Rock, Roxanne Shanté, Queen Latifah, Lauryn Hill, Lil’ Kim ou Cardi B.
Au-delà de l’analyse, les participants s’engageront dans des pratiques de préservation culturelle — archivage, histoires orales, recherches basées sur la performance et création de podcasts — afin de comprendre comment se construit et se transmet la mémoire collective du hip-hop.
Ouvert à tous les étudiants sans prérequis et dispensé au Lewis Center for the Arts, Miss-Education reflète l’engagement croissant de l’université à intégrer les arts et la culture populaire dans l’enseignement supérieur, tout en soulignant le rôle central des femmes dans la genèse et le développement d’un mouvement musical global.