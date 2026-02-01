Les samples les plus mythiques du rap : 5 morceaux qui ont changé le genre

Le rap est né de la culture du sample, cette pratique qui consiste à reprendre un extrait d’un morceau existant pour en faire une nouvelle création. Au fil des décennies, certains samples sont devenus indissociables de l’histoire du hip-hop, des références musicales qui ont traversé les générations. Voici cinq exemples emblématiques, devenus de véritables mythes.

1. “The Message” – Grandmaster Flash & The Furious Five (1982)

Sample : “Superappin’” de Grandmaster Flash (1980)

Considéré comme l’un des premiers morceaux de rap à porter un message social fort, The Message repose sur un beat minimaliste et une boucle obsédante. Ce sample a posé les bases du rap conscient, montrant que le genre pouvait être bien plus qu’un simple divertissement. C’est une véritable pierre angulaire de l’histoire du hip-hop.

2. “Juicy” – The Notorious B.I.G. (1994)

Sample : “Juicy Fruit” de Mtume (1983)

Avec Juicy, Biggie transforme un hit R&B en hymne autobiographique. Le sample de Juicy Fruit donne au morceau une douceur presque nostalgique, contrastant avec le flow incisif du rappeur. Résultat : une chanson devenue un classique, souvent citée comme l’un des meilleurs morceaux de rap de tous les temps.

3. “Hypnotize” – The Notorious B.I.G. (1997)

Sample : “Rise” de Herb Alpert (1979)

Ce sample est devenu l’un des plus reconnaissables de la musique rap. La ligne de basse et le groove de Rise sont repris pour créer un beat irrésistible, immédiatement identifiable dès les premières secondes. Hypnotize est l’exemple parfait d’un sample transformé en une machine à tubes.

4. “C.R.E.A.M.” – Wu-Tang Clan (1993)

Sample : “As Long As I’ve Got You” d’The Charmels (1967)

Le génie de RZA, producteur du Wu-Tang, se manifeste pleinement dans C.R.E.A.M.. Ce sample soul, sombre et mélancolique, sert de toile de fond à un texte brutal sur la réalité de la vie dans les quartiers. Le morceau est devenu un hymne du rap East Coast et une référence culturelle majeure.

5. “Otis” – Jay-Z & Kanye West (2011)

Sample : “Try a Little Tenderness” d’Otis Redding (1966)

Dans Otis, Jay-Z et Kanye West s’approprient un classique soul pour en faire un morceau monumental. Le sample est utilisé de manière audacieuse, avec des manipulations et des coupures qui transforment l’original en une explosion de puissance. Ce morceau symbolise l’art du sample moderne : respect du passé, mais totale réinvention.

Pourquoi ces samples sont-ils mythiques ?

Parce qu’ils ont redéfini le rap, transformé des morceaux déjà connus en nouvelles œuvres, et surtout, créé des émotions universelles. Ces samples ont aussi permis au rap de se construire comme un genre à part entière, capable de dialoguer avec toute l’histoire de la musique noire américaine : soul, funk, jazz, R&B.

Et c’est là toute la magie du rap : prendre le passé pour inventer le futur.