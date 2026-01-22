Après l'avalanche de haine qu'on a pu observer sur les réseaux pendant la Coupe d'Afrique des Nations, Alpha 5.20 appelle au calme, à la fraternité et à l'inspiration positive.

La Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée la semaine dernière par une victoire en finale du Sénégal contre le Maroc. Une compétition qui a globalement été saluée par presque tous les participants, qui ont loué la qualité des infrastructures proposées par le Maroc, qu'il s'agisse des hôtels ou des stades. Malheureusement, quelques débordements sont venus entacher le bon déroulement de la compétition. Notamment sur les réseaux sociaux où le racisme et la haine de certains se sont exposés sans complexes. Alpha 5.20 a pris la parole sur le sujet, pour appeler au calme et au respect.

C'est lors d'une interview pour le média Aloha News que Alpha 5.20 a abordé le sujet de la Coupe d'Afrique des Nations, d'une manière assez intéressante. Alors qu'on a pu voir des appels à la haine et la division surgir sur les réseaux ces dernières semaines, l'ex-rappeur du Ghetto Fabulous Gang a une fois de plus fait parler sa sagesse :

Malheureusement, ce genre de manifestation montre plus l'exacerbation de la haine entre les nations que l'amour qui devrait les relier. Si on voit aujourd'hui ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie, cette haine tellement épaisse qu'on peut la couper avec un couteau, c'est inexplicable. Si on voit ces pseudo caricatures de l'homme noir qu'on fait encore aujourd'hui dans le Maghreb, qu'on profite du football pour déverser toute sa haine sur des gens qu'on appelle 'frère', pour moi, c'est inexplicable. Mais 90% des gens sont habités par la lâcheté.

Il enchaîne ensuite en parlant de la qualité des infrastructures qu'il a pu observer au Maroc, ainsi que la culture et l'histoire de cette nation, en disant que le pays n'avait rien à envier aux plus grandes puissances occidentales, et dont le reste des pays d'Afrique devrait s'inspirer (il mentionne notamment le TGV). Il explique ensuite que des insultes sont échangées entre tous les peuples et appelle chacun à faire son examen de conscience, et aussi à prendre exemple sur le Maroc et la manière dont le pays s'est imposé sur la scène internationale.

Des paroles sages pour le "gangster en grand boubou" Alpha 5.20, qui contrastent avec les débordements qu'on a pu observer chez certains artistes, notamment Lartiste, justement, qui a fait polémique avec ses récents propos sur le même sujet.